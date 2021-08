En juin 2021, les exportations polonaises vers l’Allemagne et la France seront les plus gros achats en Pologne

Le Brexit a quelque peu contrecarré les plans des exportateurs polonais, mais ils ont trouvé un destinataire alternatif. La Grande-Bretagne est tombée à la quatrième place dans la liste des destinataires des produits fabriqués en Pologne, tandis que la France a pris sa place. Nos exportations vers l’Allemagne connaissent une croissance exponentielle. Nous avons transféré ce que nous avons gagné sur les deux marchés en Chine et en Russie.

Si le pétrole est plus cher, nous payons plus pour l’importer de Russie. Mais à part ça, nous obtenons de plus en plus d’avantages dans le commerce extérieur que l’Union européenne

L’Allemagne nous achète près de 2 milliards d’euros par mois de plus qu’elle ne nous vend

Les Français ont également commencé à faire leurs achats en Pologne, remplaçant la Grande-Bretagne en tant que vice-président des exportations polonaises.

Nous avons un gros inconvénient dans le commerce avec la Chine. Les importations augmentent et les exportations sont principalement réalisées par des entreprises allemandes

Les recettes du commerce extérieur sont en augmentation et c’est la meilleure information attendue de l’Office central des statistiques sur les données sur les exportations et les importations. Il vaut mieux que nous n’enregistrions pas le déficit commercial, mais l’excédent. Le niveau des relations économiques internationales, la sécurité de l’économie nationale et les meilleures et meilleures positions des travailleurs polonais.

Les exportations étaient de 13 137 milliards au premier semestre, soit 27 27 milliards de plus Et 22 milliards d’euros de plus qu’avant l’épidémie, par rapport au premier semestre 2019. Rien qu’en juin, il était de 24 à 24 milliards et près de 5 à 5 milliards par an et près de 6 milliards de dollars de plus qu’en juin 2019.

Dans le même temps, notre avantage commercial sur l’Allemagne s’accroît. Les exportations vers les marchés voisins occidentaux ont augmenté de 8,3 milliards d’euros au premier semestre 39,2 milliards d’euros, et importe 6,2 milliards d’euros à 28,7 milliards d’euros.

En juin, nous avons vendu des marchandises pour 6, 6,7 milliards, contre 5,4 milliards il y a un an et 4, 4,8 milliards il y a deux ans. Nous avons importé des marchandises d’une valeur de 5,5,1 milliards d’Allemagne, 3,3,6 milliards en juin 2020 et 4,4,2 milliards en juin 2019. L’excédent commercial mensuel moyen de l’Allemagne cette année est de 1, 1,75 milliard.

C’est le deuxième plus grand destinataire de marchandises en provenance de Pologne La FranceDevant les récents dauphins, à savoir la République tchèque et la Grande-Bretagne. Les Français nous ont acheté des marchandises pour 8,2 milliards de janvier à juin, à savoir. 2. 2,1 milliards de plus par an et 1. 1,4 milliard il y a deux ans sur la même période. Rien qu’en juin, nos exportations vers la France s’élevaient à 1,5 milliard d’euros et ont plus que doublé chaque année. Les importations augmentent également, mais le résultat est beaucoup plus lent L’exportation mensuelle moyenne vers la France cette année est de 0,6 milliard d’euros de plus que les importations.

Au même rythme que la France – 2,1 milliards a/a au premier semestre – Nos exportations vers l’Italie augmentent. Un peu plus lentement, mais vers un troisième destinataire de nos exportations, c’est-à-dire les ventes en République tchèque sont en croissance. En revanche, la part du quatrième marché – la Grande-Bretagne – est en baisse, où les exportations diminuent mais ne progressent pas en pratique. Le Brexit a mis un frein à nos biens.

« Il y a eu une augmentation significative des exportations par rapport à la période correspondante de 2020 Batteries de voiture, boîtiers de télévision, pièces de voiture, convertisseurs catalytiques et chariots“- Déclaration NBP en commentaire pour les données.

Le succès à l’exportation de l’année dernière concernait les batteries pour voitures électriques fabriquées par des entreprises coréennes, principalement par LG Energy Solutions. En raison des investissements importants qui sont encore mis en œuvre, le statut de cette industrie dans notre économie va croître. L’extension des paramètres cibles de l’usine LG près de Wroclaw ne sera pas achevée avant la fin de cette année.

Alors que les prix du pétrole augmentent, les revenus de la Russie augmentent

Les importations polonaises ont augmenté plus rapidement que les exportations, passant de 28 milliards de yens par an à 13 133 milliards de yens Au premier semestre 2021, il dépassait les 18 milliards d’euros en deux ans. Comme vous pouvez le voir, si les importations ont augmenté plus rapidement que les exportations à l’année, elles ont été l’inverse en deux ans. Rien qu’en juin, les importations étaient inférieures à 24 milliards d’euros et équivalentes aux exportations. Quelle est la raison de ces importations élevées?

Nos pays importateurs affichent les prix du pétrole et du gaz. En Russie, nous avons acheté des biens pour une valeur de 6, 6,7 milliards au premier semestre de l’année, soit 1,4 milliard d’euros de plus par an et 0,2 milliard d’euros en moins de deux ans. Dans le même temps, la Russie achète de plus en plus de marchandises en Pologne, mais cela a permis à la Russie de dépasser les États-Unis dans sa liste de destinations pour les marchandises de la Vistule.

« L’un des facteurs influençant l’augmentation de la valeur des importations en juin 2021 Le prix du pétrole brut importé est passé de 28,0 $ à 65,5 $ le baril en juin 2020. Un tonneau Maintenant “- NBP commente l’étude.

Chaque année, nous effectuons les plus gros achats en Chine. Au cours des six premiers mois de 2021, nous y avons téléchargé pour 18,7 milliards d’euros de biens, à savoir. 4,4 milliards d’euros de plus par an et 5,1 milliards d’euros de plus qu’il y a deux ans.

Le rythme ne s’est pas ralenti depuis le début du championnat d’Europe de football le 11 juin et la demande de télévision associée. Puis vinrent les Jeux Olympiques de Tokyo. Cette année, nos importations en provenance de Chine étaient des pièces pour téléviseurs, assemblées en Pologne puis exportées principalement vers l’Allemagne. Rien qu’en juin, les importations en provenance de Chine étaient de 2,3 milliards contre 2, 2,4 milliards et 2,1 milliards il y a deux ans.

« Les changements dans la structure des biens importés peuvent principalement contribuer à sa croissance Augmentation de la production pour l’exportation. L’augmentation des importations est principalement concentrée dans le segment des biens intermédiaires. La distribution de produits laminés, de polymères sous formes primaires, de pièces de téléviseurs et de voitures particulières se caractérise par une dynamique élevée “- Commentaire des données NBP.