Le président Emmanuel Macron a décrit la réaction des services français pour apaiser les manifestations algériennes à Paris en 1961, lorsque des dizaines de manifestants réclamant l’indépendance de l’Algérie ont été tués. Bessans a rendu hommage aux victimes sur les bords de Seine à hauteur du pont et s’est entretenu avec leurs proches.

Il y a 60 ans, les Algériens protestaient contre l’interdiction faite aux Algériens de quitter leur domicile après 20h30. Sur, la police et les services ont été brutalement convaincus que les manifestants et les corps de la victime ont été jetés en chinois.

“Près de 12.000 Algériens ont été arrêtés et transférés dans des camps au stade de Cupertn, au palais des sports et dans d’autres lieux”, indique le communiqué.

De nombreuses familles ne retrouvent pas les restes de leurs proches. Les historiens estiment que des dizaines de personnes ont été tuées à la suite du massacre, et que le bilan officiel n’était que de trois.

Le président Emmanuel Macron porte une robe de soirée sur le pont de Bessans et rend hommage aux victimes de la paix algérienne de 1961PAP / EPA / Rafael Yaghobzadeh / PISCINE

Le président Bessons s’est habillé pour la soirée sur le pont et a accordé une minute de silence aux victimes. “En quelques mois, nous avons fait plus de progrès qu’en 60 ans”, explique l’historien Benjamin Stora, qui a préparé un rapport sur les effets du colonialisme et de la guerre d’Algérie (1954-62).