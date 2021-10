Emirats Arabes Unis, Japon, Australie, France, Allemagne, Pologne, Luxembourg, Egypte

Expo 2020 Dubaï est la première exposition mondiale où chaque pays participant aura son propre pavillon.

Chacun des 192 pavillons nationaux – couvrant trois domaines principaux de durabilité, de mobilité et d’opportunité – a la possibilité d’exprimer ses innovations et ses stratégies.

Voici huit vues des 192 pavillons de l’événement de cette année.

Emirats Arabes Unis

Emplacement : Quartier des opportunités | Architecte : Santiago Calatrava

Le pavillon de quatre étages en forme de balcon mesure 15 000 m² et peut déployer ses ailes et tourner en quelques minutes. Des modules photovoltaïques fabriqués aux Émirats arabes unis sont intégrés au toit et fournissent de l’énergie solaire à la scène principale. Une caractéristique inhabituelle de la décoration du pavillon est la lucarne Oculus, qui est placée à près de 30 mètres de haut et représente le logo de l’Expo 2020.

La ministre de la Culture et de la Jeunesse des Émirats arabes unis, Noora Bint Mohammed Al Kafi, a été nommée commissaire générale du pavillon, qui comprendra des espaces d’exposition, des salles à manger, un auditorium et des salons VIP.

Australie

Lieu : Quartier de la mobilité | Architecte : Biuro ^ Proberts

L’Australian Cloud Pavilion, conçu sous le slogan « Blue Sky Dreaming », a été conçu par la Brisbane ்ட் Properties Architecture Company, la même société que Cast Beacon à Djeddah et le Wahat Al Karama War Memorial à Abu Dhabi.

Entrez dans le pavillon australien, où le planétarium à 360 degrés est l’attraction principale, où vous pourrez découvrir le grand changement que le pays a opéré par rapport à la tradition tribale d’observation des étoiles vieille de 60 000 ans, ce qui en fait les premiers astronomes au monde. – a évolué vers les solutions les plus modernes à son domaine astronomique moderne.

EGYPTE

Emplacement : Quartier des opportunités | Architecte : Hachem Hamada

Reflétant les merveilles culturelles de l’Égypte, le pavillon du pays aura la forme d’une pyramide et présentera à la fois les traditions traditionnelles du pays et les réalisations technologiques modernes du pays. Le premier est caractérisé par trois statues anciennes originales du pharaon trouvées à Gizeh et les vieux cercueils originaux du prêtre pharaon Samtik.

Des copies du sarcophage, du masque et du trône du roi Toutankhamon sont également exposées. Un assistant virtuel, Aida, guide le public dans un voyage numérique qui présente le pavillon. Une autre installation spéciale mettra en vedette un « véhicule de voyage dans le temps » conçu pour offrir une expérience 3D aux visiteurs.

La France

Lieu : Quartier de la mobilité | Architecte : Pérez-prado + Celnikier & grabli

La connexion de la France à l’Expo remonte à plus de 100 ans, l’emblématique Tour Eiffel étant construite en 1889 comme porte d’entrée de l’Exposition universelle de Paris. Un long chemin a été parcouru depuis et l’événement de cette année révélera de nouvelles idées pour redécouvrir le monde. Le pavillon de 21 mètres de haut propose des spectacles de lumière quotidiens et des expériences culinaires avec une vue panoramique sur les environs.

Traditionnellement, son pavillon est l’un des plus visités de l’Exposition universelle, dont le pays prétend attirer 25 000 visiteurs par jour.

Allemagne

Lieu : Quartier Développement Durable | Architecte : Volcano, Facts and Fiction

Basé sur le thème du campus, le pavillon allemand se concentrera sur le thème “Ludo-éducatif”. Grâce aux objets connectés, les visiteurs peuvent découvrir des espaces thématiques tels que l’Energy Lab, Future City Lab et Biodiversity Lab ou assister à une exposition d’art au Cultural Lab.

Le pavillon, qui sert le restaurant avec des plats allemands réguliers tels que la currywurst, le spritz au spritz, le chou rouge et les pommes, propose également des scènes amusantes pour les enfants.

Luxembourg

Emplacement : Quartier des opportunités | Architecte : Metaphorma

Chaque pavillon a quelque chose de spécial, c’est un toboggan géant au Luxembourg. Du point culminant de la structure à trois étages, les visiteurs peuvent monter les escaliers ou le toboggan géant – une oasis pour les marchés luxembourgeois traditionnels.

Le pavillon est conçu autour du thème du « Luxembourg fertile » et dispose d’un grand espace dédié à la nature avec des rochers, des plantes et des arbres. La cuisine fusion luxembourgeoise du Pavilion Restaurant est servie par le chef étoilé Michelin Kim Kevin de Toot.

Japon

Emplacement : Quartier des opportunités | Architecte : Yuko Nagayama / Matériaux NDT

L’hospitalité japonaise sera exposée au pavillon du pays à l’Expo 2020, et les visiteurs seront accueillis avec des motifs en origami sur la structure. Le pavillon est conçu avec le concept de « où les idées se rencontrent » à l’esprit et vise à permettre aux visiteurs de « se connecter » et de discuter de problèmes mondiaux. Le Pavillon vise également à renforcer la voix du Japon dans la communauté mondiale, à promouvoir et à améliorer l’industrie japonaise et à ouvrir davantage d’opportunités pour la prochaine génération.

Il présentera également l’art, la culture, la technologie et la gastronomie du pays pour attirer plus de touristes.

Pologne

Lieu : Quartier de la mobilité | Architectesct : WXCA

En Pologne, sur 2 000 m², une structure arborescente et modulable en bois présente une sculpture en mouvement mettant en scène la migration des oiseaux et le thème de « la créativité inspirée par la nature ».

Des performances live de DJ, pianistes et chanteurs ont lieu à l’extérieur du pavillon, et de nouvelles expositions sont organisées à l’intérieur chaque semaine. L’attraction de l’intérieur est l’installation d’art de la table polonaise faite de matériaux tels que le cuivre, la poterie, le bois, la fibre de carbone et le verre, qui évoque la conversation.

Ce sujet sera renforcé par le Forum économique spécial polono-arabe qui se tiendra le 6 décembre 2021.