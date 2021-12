“Embappe avait même des photos du Real Madrid dans la salle de bain”

Comment se présente Louis Ferrer ?

Je viens d’Argentine et il voyage en France et dans le monde. Merci le football de t’avoir ouvert les portes et de t’avoir surpris. De plus, j’ai eu la chance d’avoir un membre de ma famille qui en a amené beaucoup en Europe. C’est Rafael Santos.

Est-ce qu’il te soutient aussi ?

C’était le cousin d’un cousin, et quand j’étais petit il m’a dit : « Je vais te conduire jouer au football en France. Il a rempli sa parole.

Comment est-ce arrivé?

J’ai eu de la chance que River veuille que je rejoigne sa pépinière. C’est alors que j’ai rencontré des personnalités puissantes comme Marcelo Gallardo et Hernான்n Crespo. Ensuite, je suis allé chez Sermiando de Junin, avec qui nous avons été promus. J’avais 21 ans, puis Raphael Santos m’a montré comment transférer à Grenoble. Le début a été difficile car je ne parlais pas la langue et n’avais pas la nationalité, ce qui a encore compliqué la situation pour moi.

Que s’est-il passé ensuite ?

J’ai joué pendant 10 ans entre les 2e et 3e ligues. Cependant, je me suis retrouvé sur le marché des loisirs, déplaçant des joueurs et développant des stratégies pour renforcer toute l’équipe. Dans cet aspect ma vie a commencé à Nice. Mais alors tout était différent ! Dans les plus grands clubs, vous aviez un leader et son ami. Deux d’entre eux ont fait tout le train. Maintenant, tout est trop professionnel. Chaque employé est chaque monde.

Comment va le PSG ?

J’y ai travaillé pendant 11 ans… il y avait tellement de niveaux, ils étaient tellement différents. A noter que le PSG m’a signé en 2009 avant d’entrer pourtant dans la capitale qatarie.

Qu’avez-vous exactement fait?

Récemment, il a été important de réévaluer les joueurs et d’acheter le bon prochain transfert. Gardez à l’esprit qu’il y a toujours eu des limites, y compris le fair-play financier, et cette partie du football business est très importante pour le PSG.

Je vois.

Cependant, nous avons eu quelques surprises. Lo Celso, par exemple, est une de mes activités. Personne ne s’attendait à ce qu’il fasse partie de la première équipe, mais Emery a parié sur lui. Cependant, mon travail n’est surtout pas d’amener des joueurs dans l’équipe première, mais de les vendre plus tard.

Laquelle de ces 11 années à Paris vous souvenez-vous le mieux ?

Tout ce que j’ai appris d’Andro Henrik. J’avais une excellente relation avec lui. On a amené Neymar, Mbappé… des affaires géniales.

Êtes-vous son homme de confiance?

Il avait une grande équipe : Joao Alfonso était le directeur scout, Maxwell était le coordinateur… Puis après l’arrivée de Leonardo, j’ai réalisé qu’il était temps de faire mon propre chemin.

Comment est al-Ghalafi ?

J’ai un grand respect pour lui. Il est à 100% bien élevé et il vous traite bien et chaque fois que nous demandons à un joueur, il se garde avec nous. C’est exactement ce qui est arrivé à Mbappé.

Comment l’équipe a-t-elle été envoyée après Embape ?

Le PSG a resserré ses équipes. Andro y était professeur. Neymar a remporté le tirage au sort et a choisi de s’aligner. Même alors, la capacité du garçon a été remarquée, mais il n’avait que 17 ans. Cependant, c’était une décision stratégique pour nous.

Comment l’as-tu obtenu?

Ce fut un long travail, pratiquement un an. Unai Emery a joué un rôle clé dans son acquisition. Il lui a dit directement : « Pour moi, tu joueras en équipe première. Indépendamment de tout, vous êtes mon joueur. Par exemple, c’était génial de convaincre quelqu’un quand on n’a pas de ressources comme le Real Madrid. Cela a eu une autre difficulté, car Neymar a dépensé 222 millions d’euros donc il ne pouvait pas l’acheter cette année-là et ne pouvait pas dépenser plus d’un an.

Alors Émi…

Aujourd’hui, aucun entraîneur au monde ne peut vous garantir la première équipe à l’avance. Mais il l’a fait, et c’était important pour notre travail. On avait déjà 17 ans remplis de stars et on parlait du PSG.

Étiez-vous important aussi ?

Cela a déjà été dit en France, oui. Ma priorité a toujours été d’être proche et en contact avec Kylian. C’était mon travail. J’avais une totale liberté dans mes actions.

Alors qu’est-ce que tu faisais ?

Aussitôt le transfert terminé, je l’ai accompagné à Ibiza… Des prêts de Monaco, pour être exact. Je dois prendre soin de lui, mais je comprends qu’il n’est peut-être pas le même Kylian que j’ai rencontré il y a quelques mois. Il a 18 ans, mais tout le monde sur l’île le connaît déjà. Je n’aurais jamais pensé que quelque chose comme ça arriverait.

Et son entourage ?

Mbappé a un fort soutien. Son père était footballeur et sa mère sportive. Il y a des conseils fantastiques. Ceci est très important pour les débutants. Je pense qu’il a choisi une bonne évolution de carrière.

Dans cette opération, avez-vous eu l’impression de l’avoir perdu à un moment donné ?

Plusieurs fois… c’était son grand rêve parce qu’il se cachait derrière le Real Madrid. C’est le vrai Zidane. Quand ça vient vraiment à vous dans ce genre de processus, vous réussissez rarement… mais nous l’avons fait.

Quel est votre principal argument pour le convaincre ?

Comme il était jeune. Je lui ai dit : ” Reste ici, Paris est ta ville, dans le coin tu as la Coupe du monde, gagne ici d’abord, tu as toujours le temps de repartir… “. J’ai ajouté : ” Jouez ici pendant 3-4 ans et ensuite vous partirez pour le Real Country. Vous avez le temps. C’est encore mieux d’entrer par la grande porte. ” C’était mon argument… ce qui se passe maintenant, si quelque chose arrive, ce n’est plus mon truc et je n’ai aucune information à ce sujet.

Comment se fait-il que tant d’années se soient écoulées sans que Mbappé ne signe un nouveau contrat ?

Il est toujours très clair dans ses déclarations aux médias. A tout expliqué. Jusqu’à ce que tout soit signé, aucune décision n’a été prise en raison du fonctionnement du football. Voyons ce qui se passe.

Comment est vraiment Mbappé ?

Je ne suis pas objectif, mais je n’ai jamais vu quelqu’un comme ça. Il ne s’agit pas du joueur, il s’agit de toute la personne. Combien il se concentre sur ce qu’il fait. En ce qui me concerne, il n’est pas encore mûr.

va-t-il encore se développer ?

Il n’a pas encore atteint son toit. Bien qu’il ait déjà tant gagné, il manque la Ligue des champions. Mais il doit encore donner plus.

Vous dites que son rêve est devenu réalité. En avez-vous parlé ?

Laissez-moi vous raconter une histoire. Dans cette stratégie que nous avons planifiée, il y a eu un moment avec Antero Henrique qui se rendait chez lui à Pandi. C’est la fin du mois de mai, pratiquement la fin de la saison. Je suis allé aux toilettes et il avait même des photos du Real Madrid dans les toilettes… J’ai dit à Andro : “Allez dans les toilettes et voyez ce qu’il y a.” C’est notre position…

On a du mal à imaginer comment on pourrait le forcer à rester à Paris…

C’est le foot.

Ce football est-il actuellement dominé par les entraîneurs français ?

Le football français est définitivement le meilleur. Nous sommes les meilleurs exportateurs de talents. Regardez l’Espagne, les meilleurs joueurs viennent d’ici : Benzema, Griezmann, Dembele, Lenglet, County… la Premier League est similaire. C’était une vraie explosion. Cette route est toujours devant Mbappé.

Comment est-ce arrivé?

La France domine le marché en libérant les bons joueurs pour le football actuel qui allie qualité, énergie et force. Cette combinaison que nous avons actuellement avec les colonies en France est parfaite. J’habite moi-même ici et je peux vous dire qu’à mon avis il y a beaucoup ou plus de talents en France aujourd’hui qu’en Argentine. Le boom est particulièrement présent à Paris et sa banlieue.

Est-ce pour cela que vous avez créé votre propre société LF360 ?

Après avoir quitté le PSG, j’ai reçu beaucoup d’offres d’autres clubs, mais j’ai réalisé que les joueurs pouvaient s’aider eux-mêmes. J’essaie de faire de bonnes choses et je vous assure que Paris a encore beaucoup de joueurs pour prêter main forte au football européen. C’est ce sur quoi nous nous concentrons maintenant.