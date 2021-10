Dimanche 3 octobre : Bilan quotidien du virus Corona en France – et France – France

Article lancé : 3 octobre 2021

Plus de 3 000 infections, 9 personnes sont décédées.

Selon l’Agence de santé publique, 3 744 personnes ont été confirmées infectées par le virus corona au cours des dernières 24 heures (il y a 4 706 semaines). Le nombre total d’infections détectées depuis le début de l’épidémie est passé à 7 027 059.

En raison de l’infection par le virus corona, 76 patients ont été hospitalisés et 19 ont été admis dans les unités de soins intensifs.

Le nombre de patients séjournant à l’hôpital a légèrement augmenté pour atteindre 14 et 7 308.

Il y a 1 326 patients en réanimation, soit 1 patient de plus qu’hier.

Neuf patients sont décédés à l’hôpital. Le nombre de morts de la couronne est passé à 116 798.

Depuis l’épidémie, 421 839 personnes (+52) sont sorties de l’hôpital après leur rétablissement.

Le pourcentage de résultats de tests positifs est toujours de 1,1%.

Selon le ministère de la Santé, 23 392 vaccinations ont été effectuées au cours des dernières 24 heures, dont 7 661 avec la première dose.

A ce jour, 50 611 547 personnes (soit 75,1 % de la population) ont reçu au moins une dose du vaccin.

48 787 273 personnes (soit 72,4 % de la population) ont été complètement vaccinées.

