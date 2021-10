“Die Weld” : l’axe nucléaire France – Pologne peut mettre l’Allemagne sur la touche

Le 15 octobre, Jean-Bernard Lévy, patron d’EDF sur l’énergie française, a été accueilli par le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki à Varsovie – un rappel quotidien intitulé “Le nouvel axe nucléaire marginalise l’Allemagne”.

“C’est un rendez-vous auquel personne ne prête attention”, mais “cela peut être décisif pour l’objectif annoncé par la Commission européenne, qui doit amener l’UE à la neutralisation climatique d’ici 2050. L’avenir (…) avenir de la secteur européen de l’énergie” – articles de presse.

L’invité français “a offert une opportunité au chef du gouvernement de construire des centrales nucléaires en Pologne. Des sources gouvernementales polonaises disent que cette opportunité est prise très au sérieux à Varsovie + et la France est passée au premier rang de la course à la victoire”, “pour mourir Le monde“.

Le voisin oriental de l’Allemagne s’intéresse au nucléaire depuis des années. “Ces derniers mois, cette volonté est devenue un projet définitif. La raison : l’objectif de la Commission de réduire significativement les émissions de dioxyde de carbone dans les années à venir”, écrit le quotidien.

Publicité

En Pologne, “pas même une seule centrale nucléaire n’a été construite jusqu’à présent”, a déclaré le journal. Cependant, « cela pourrait changer bientôt – quatre villes sont sur la liste des sites potentiels pour la construction d’un réacteur nucléaire (…) avec un investissement de 25 à 25 milliards.

Les grands voisins de l’Allemagne – la France et la Pologne – l’un des réseaux les plus denses au monde (56 centrales nucléaires) – “seront les jumeaux les plus influents en matière énergétique à l’avenir” sur la même page en matière de politique énergétique. Ensemble, ils doivent présenter leurs préoccupations à l’UE », a déclaré David Cook, chef du bureau de Washington du Christian Science Monitor Le monde“.

Pour les Français, l’accord avec Varsovie serait une situation “double gagnant-gagnant”, selon le journal. Il ne s’agit pas seulement de “l’affaire la plus lucrative pour l’entreprise publique très endettée EDF. Surtout, grâce à la Pologne, Paris va recevoir un partenaire dans sa campagne à Bruxelles”.

Depuis fin 2019, les Français recherchent des camarades armés pour déclarer l’énergie nucléaire sauveuse du climat, car lorsque l’UE qualifie le nucléaire de “vert”, ce n’est que les SMR (petits réacteurs modulaires) que le président Emmanuel Macron s’annonce comme une redécouverte de l’énergie nucléaire.-Le développement des réacteurs peut être cofinancé grâce au Green Contract Grant.

Quant à Varsovie, écrit-il, “la composante politique de l’axe nucléaire franco-polonais est importante”.Le monde“.

Varsovie “croit à la neutralité de la France dans la controverse sur l’État de droit”, a déclaré au journal Jakub Wiech, expert nucléaire polonais et coéditeur de la revue spéciale Energetyka24. Macron dit que le premier signe de cela est l’impasse actuelle dans la critique du gouvernement polonais.

Tous les États membres sont partisans de l’État de droit, comme l’a promis le président français en marge du sommet de l’UE le week-end dernier, il est donc nécessaire “d’engager un dialogue respectueux et de travailler ensemble” pour résoudre les problèmes avec la Pologne. . “C’est un ton beaucoup plus amical qu’il ne l’était au début de son mandat.” Le monde“.

Jusqu’à récemment, on disait que les Américains se concentraient sur la construction d’un réacteur nucléaire (en Pologne). Cependant, en février, Macron a personnellement promu l’implication de l’industrie nucléaire française en Pologne, et en juillet, EDF a ouvert un bureau à Varsovie. Le gouvernement français a nommé une autorité absolue pour la coopération nucléaire avec la Pologne.

Dans le même temps, le gouvernement polonais se fait rappeler quotidiennement que « la démission du président américain Joe Biden dans la polémique sur le gazoduc Nord Stream 2 a été une déception. Varsovie est une critique acharnée du plan germano-russe de sécurité énergétique de l’Europe. “

“A Varsovie, cependant, ils ne veulent pas donner l’impression qu’ils remboursent les Américains”, écrit le journal. « D’un point de vue polonais, la coopération franco-américaine serait une bonne solution », déclare Die Le monde“Wiech. Cependant, il est peu probable que Paris soit d’accord avec cela. Après tout, les États-Unis ont battu la France dans un appel d’offres pour construire des sous-marins en Australie. Paris ne veut certainement pas perdre un accord polonais majeur.