Des militants vont protester contre la fermeture des centrales nucléaires en Allemagne

La Fondation FOTA4Climate a annoncé le 13 novembre 2021 que la lutte des militants du climat et de l’environnement contre la fermeture des centrales nucléaires aurait lieu à Berlin. L’Allemagne va fermer six de ces usines.

Outre l’eau, les sources renouvelables et l’énergie nucléaire ne représentent qu’une douzaine ou plus de pour cent de l’énergie mondiale, tandis que le reste est constitué de combustibles fossiles – les organisateurs de la lutte soulignent que dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas fermer. Toute source d’énergie à zéro émission et efficace. Dans le monde du brûlage et du séchage, nous considérons la suppression de l’atome à zéro émission comme une infraction climatique – déclare Andrzej Gąsiorowski de FOTA4Climate.

Les organisations suivantes protestent contre la fermeture des six dernières centrales nucléaires allemandes : Pologne FOTA4Climate, German Nuclearia with Mothers for Nuclear et Stand Up For Nuclear.

– La houille et le lignite étaient les sources d’énergie les plus importantes en Allemagne au premier semestre 2021, entre autres, en raison de la fission nucléaire au lieu de l’énergie carbonique. Le gaz en provenance de Russie est susceptible d’augmenter sa part dans le mix énergétique à l’avenir, insistent les militants.

L’astronome et météorologue James Hansen a annoncé qu’il participerait au combat. Dans le film, qui a été enregistré pour FOTA4Climate, Hansen affirme qu’il a adopté le rôle de protecteur des générations futures au profit de ses petits-enfants.

– La fermeture d’une centrale nucléaire n’est pas seulement une erreur catastrophique en termes de protection du climat. D’ici 2025, la Pologne coupera considérablement sa production d’électricité au charbon et réduira ses émissions, mais dépendra des importations d’énergie de l’étranger en l’absence de vent et de soleil. La décision allemande révèle le risque de perturbations croissantes de l’approvisionnement énergétique dans toute l’Europe centrale – déclare Adam Błażowski de FOTA4Climate.

La Fondation note que de nombreux endroits dans le monde connaissent une renaissance nucléaire. – De plus en plus de pays pensent que la décarbonation n’est pas possible sans le nucléaire et investissent dans le nucléaire pour atteindre des objectifs climatiques ambitieux. Ces derniers jours, 10 pays de l’UE ont signé une lettre à la Commission européenne exigeant l’ajout de l’énergie nucléaire. Taxonomie de la croissance durable. La France est une société d’énergie nucléaire et la Grande-Bretagne a beaucoup investi dans l’énergie nucléaire. Dans l’Union européenne, la Suède et la France ont l’énergie nucléaire, et de nouveaux réacteurs sont en construction en Pologne, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Slovaquie, Finlande, Grande-Bretagne, Hongrie et Ukraine – insistent-ils.

La Fondation FOTA4Climate appelle à une interdiction par l’UE de la suspension anticipée de l’énergie nucléaire à faible émission de carbone.

