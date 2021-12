Depuis dimanche, la France et le Danemark sont reconnus zones à haut risque par l’Allemagne

Depuis hier dimanche 19 décembre, la France et le Danemark sont reconnus par l’Allemagne comme zones à haut risque (en allemand : Hochrisikogebiete) en raison du nombre élevé de nouvelles infections au virus corona enregistrées dans ces pays. Par conséquent, tous les voisins de l’Allemagne, à l’exception du Luxembourg, sont désormais considérés comme des zones à haut risque. Cela vaut également pour la Norvège, le Liban et l’Andorre, selon Robert Koch. Toute personne qui entre en Allemagne en provenance d’une zone à haut risque et qui n’est pas complètement vaccinée ou guérie doit être soumise à dix jours d’isolement, à partir desquels, si elle est négative pour Govt-19, elle peut être libérée dans les cinq jours suivant son entrée.

La classification de zone à haut risque est automatiquement liée à l’avertissement émis par le ministère allemand des Affaires étrangères pour les voyageurs non commerciaux. Cela permet aux touristes d’annuler plus facilement des voyages déjà réservés gratuitement, mais cela n’entraîne pas de restrictions de voyage. La Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, l’Albanie, le nord de la Macédoine et la Moldavie ont été retirés de la liste des zones à haut risque dimanche.

La source: www.ndr.de