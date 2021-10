Demi-finale Ligue des Nations : Belgique-France 2 : 3 [RELACJA]

Ce match devrait se dérouler en Euro. Ne le niez même pas, ne discutez pas. Il était une fois le Championnat d’Europe de cette année était un beau spectacle de football, et cette réunion était comme le dessert le plus exquis dans le restaurant le plus savoureux du monde. Deux, les Belges et les Français avaient une date précise pour jouer ce match – le 6 juillet, Wembley, demi-finale de l’Euro. L’échelle éliminatoire leur a permis d’en rêver. Eh bien, cela n’a pas fonctionné, car les Français ont eu la tête des Suisses à Bucarest à l’avance, et les Belges sont venus des Italiens dans le quartier de Munich. Mais rien n’a été perdu. Les deux équipes se sont rencontrées en demi-finale de la Ligue des Nations, avec des défaites il y a trois mois. Et – à tous les dieux de ce jeu – ça vaut la peine d’attendre.

Belgique-France. Quel match, un tel héros

Seule la victoire décisive de Theo Hernandez a eu une belle histoire. Il était une fois un beau succès. Deux, en fin de match, juste avant le début du temps additionnel. Les trois dont le joueur milanais est le meilleur – bien que pas excitant, car il y avait tellement de bêtises en France qu’il semblait qu’il pouvait laisser n’importe qui de côté – pas à l’Euro. Quatrièmement, il a disputé son deuxième match sous les couleurs nationales et a joué en équipe avec son frère Lucas Hernandez. S’il y a quelqu’un qui est le protagoniste d’une telle souffrance, c’est très bien qu’il le soit.

Est-ce vrai?

Tuez-nous pour cette pensée, mais non. Après tout, tous les aspects du but de Theo Hernandez ont sa dimension de punch line de la course folle à la française. En fin de première mi-temps, Didier Deschamps et bien d’autres ont été bien battus. Pas étonnant qu’ils aient le cul 0: 2. Tout d’abord, Yannick Karasco a lancé Jules Conte et Benjamin Power dans une joyeuse tournée, Eli marquant un bon but. Romelu Lucas a ensuite confondu Lucas Hernandez avec le ballon entre ses jambes et a chargé Hugo Loris égaré sous le comptoir.

Ensuite, cela semblait être un certain ajustement. Comme la France avec l’Allemagne pour l’euro. Un jeu d’échecs de football si fascinant. La France s’est bien organisée sur le plan offensif, mais les Belges ont amassé un terrain de pression neutre et utilisé efficacement le potentiel illimité de leurs chefs offensifs. En fait, cela aurait pu être 3-0 pour les Belges, mais Louis a brillamment pris la frappe après la superbe performance de Lukaku, et Gunde a averti Eden Hazard dans la dernière minute du meurtre au neuvième mètre. Les Français ont répondu avec la vitesse cosmique de l’autruche précipitée de Kylian Mbabane (quelques talons, quelques poings, quelques moqueries du denier – c’était intéressant), mais rien ne voulait leur tomber dessus.

Ils avaient l’air frustrés.

Les Belges ont pu saluer lentement le canard.

Mais ne les voyez jamais.

Belgique-France. Quel assez fou

Avant tout, le futur duo de stars du Real Madrid, Kylian Mbabane et Karim Benzema, s’est mis au travail. Bon, ça fait un moment qu’on se voit, ce qui risque d’être le futur duo des stars du Real, mais pour l’instant, restons-y, car ce sont les leaders de l’équipe de France. Le premier objectif est leur action collective. Mbappe a assisté et joué pour Benzema, Benzema s’est retrouvé magnifique dans la surface de réparation et n’a pas laissé de chance à Cordois. Le deuxième objectif est de tricoter le premier. Oh, avec peu d’aide de Yuri Tilemans, Griezmann s’est fait arnaquer dans la surface de réparation. Soit dit en passant, le joueur de Leicester a joué un jeu faible – il y a probablement une semaine, il a été confus par les joueurs de Legia car cela donnait l’impression qu’il entrait sur le terrain à un niveau aussi élevé pour la première fois. Quoi qu’il en soit, il a transformé en but toute la responsabilité historique de la soirée de juillet à Bucarest et Embappe a eu onze ans.

Il était 2:2. Après tout, les objectifs ne sont qu’un ajout. Pour un avant-goût, le jeu a arrêté les échecs et a commencé un tour régulier sans poignée, qui a duré tout au long de la seconde moitié.

Greissman a raté cinq mètres après l’action de Mbappe. Loris a déplacé le ballon au-dessus de la barre transversale après que de Brin ait marqué. D’une manière ou d’une autre Powert, Sou Mani et Cordois ne sont pas venus vers le filet dans une frénésie dans les rôles principaux. Loris se pencha frénétiquement sur le tir de Lucaris, mais l’arbitre signala un hors-jeu. Dans un petit espace, ils ont joué Benzema contre Mbappe, mais ce dernier était un peu trompeur. Lukaku a gardé le ballon dans le filet après l’action de Karasko et les Belges étaient déjà contents, mais le but a été annulé par la VAR. Peu de temps après, Paul Pogba a frappé la barre transversale d’un coup franc, et un instant plus tard…

Theo Hernandez est entré en tout blanc.

Et c’était vraiment bluffé.

C’est le genre de jeu qui ne finit jamais. C’est le genre de jeu où le temps supplémentaire et les lignes de ténia sont créés. C’est une compétition qui pourrait avoir lieu à l’Euro 2020. Mais à la fin du match l’arbitre a sifflé, pas de prolongation, pas de penalty, pas d’Euro. Allons-nous le regretter d’une manière ou d’une autre ? Non, nous avons vu un grand match. Que la finale de la Ligue des Nations entre l’Espagne et la France soit encore meilleure et nous serons très heureux.

Belgique 2: 3 France

Carrasco 37, Lukaku 40 – Benzema 62 M, Embape 69, Theo Hernandez 90

Photo Newsfix