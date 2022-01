De nombreuses équipes promues aux Championnats d’Europe ! surprendre en russe

Derby est un derby, mais le Monténégro a battu la Macédoine du Nord en 28:24 dans le groupe A. Les Macédoniens n’ont pas aidé car l’objectif de Nikola Mitrovsky était de 43% de performance ou l’entraîneur adjoint du gril Lazarov – Philip Mirklovsky sur le terrain. Peut-être que si Champion entre sur la place (l’un des concurrents qu’il entre), le résultat sera meilleur. Franco Vujovic de Lomsa Viv Keels a marqué quatre buts pour le Monténégro, mais il a réussi 9 tirs en moyenne.

Les Daniels de Slovénie ont frappé étonnamment fort. Ce devait être une victoire du groupe A, et l’assassinat était de 34:23. Un tel résultat est assez surprenant, puisque les Scandinaves menaient par 16:14 jusqu’à la pause. Le Danemark a terminé le match au début de la seconde mi-temps, s’imposant 6-1 au cours des huit premières minutes. Encore une fois, le meilleur buteur du Danemark était Mickel Hanson (8/13), mais le gaucher Matthias Kitzel a également fait un excellent travail en les utilisant tous pour sept tirs. Nicholas Landin (38%) a défendu à un niveau beaucoup plus élevé que lors du premier match contre la Macédoine, et il a rebondi. m.in. 4 pénalités sur 3 3. Lundi, la grande bataille monténégrine-slovène pour la promotion. Le truc est simple, le vainqueur sort de la deuxième place. Draw fait également la promotion du Monténégro. Quelle surprise!

Le match du groupe C entre la Croatie et la Serbie (23h20) n’était pas seulement dû au passé des deux pays, mais aussi à leur situation dans le tableau après la première série. La victoire de la Serbie lui a valu une certaine promotion et les Croates ont été éliminés du tournoi. Le retour de l’équipe après Luca Cintricia, infecté par le virus corona, a prouvé à quel point le match était sérieux pour les Croates. Le capitaine est resté sur le terrain pendant plus d’une demi-heure, inscrivant trois buts (en fin de première mi-temps) et apportant une contribution significative à une victoire très facile. En dehors de lui, l’ancien Viv Ivan Kubik et l’actuel Wisla Din Lucin ont montré un excellent jeu – ils ont chacun marqué 6 et 5 buts.

Compte tenu de la victoire facile de la France face à l’Ukraine, la situation de ce groupe est très intéressante. Malgré sa défaite face aux Serbes et sa victoire au dernier tour pour dépasser la Croatie, le tricolore est toujours dans leurs poches. La victoire de la Serbie sur les champions olympiques par deux buts lundi élimine les Croates, mais ils n’ont pas à s’inquiéter de l’approche non ludique de la France car l’équipe de Guillum Gilli aurait avancé sans points.

Les défenseurs du titre ont remporté le match pour la première place du groupe E entre l’Espagne et la Suède. La performance de Jim Gadfriedsen était de 6/6 et celle de Humbus Vanne de 8/9 car les joueurs espagnols avaient plus de force à la fin. Leur entraîneur Jordi Ribeira a une équipe incroyablement égale – 13 des 16 joueurs ont passé plus d’un quart d’heure sur le terrain. Seulement neuf des Suédois. L’effet? 26:25 à la 49e minute pour les champions d’Europe, qui se sont imposés 6:3 dans les 11 dernières minutes. Après avoir vaincu les Suédois et les Tchèques, les joueurs espagnols sont déjà déterminés à se qualifier pour le deuxième tour avec des points. Les deux équipes s’affronteront lundi. Les Tchèques ont besoin de gagner, les Scandinaves ont besoin d’un match nul.

Enfin, nous avons laissé de côté la plus grosse surprise de samedi, à savoir la victoire de la Russie sur la Norvège. C’était aussi une rencontre très excitante. Sander Sokosen et son équipe ont perdu de manière inattendue 22:23, mais ils ont eu une chance d’égaliser, mais Harold Rainkind a raté un but 15 secondes avant le dernier lancer. Dans l’ensemble, il est très étrange qu’une tâche aussi importante ait été confiée à un joueur qui n’a utilisé qu’un seul des cinq tirs du match précédent. Les Russes menés par Dmitry ytnikow d’Orlen Wisła Płock, qui a marqué sept buts. Sakhosen a fait moins que prévu (4/11). Cependant, il faut avouer que les Norvégiens ont sensiblement modifié leur liste par rapport à de nombreux matches précédents (m.in. Championnat d’Europe 2020, où ils ont remporté le bronze). La défaite des Scandinaves a été plus brisée que celle des Slovaques. Les hôtes espéraient que le problème de la promotion serait résolu dans la dernière ligne entre eux et les Russes, mais entre-temps, il a été détruit. Nos voisins du Sud devraient l’emporter par six buts face à la Russie car ils se sont moqués de la Norvège pour avoir perdu par dix points lors du premier match. En théorie, les Slovaques gagneraient d’un point, mais seulement si la Norvège perdait au moins un point face à la Lituanie. Cependant, même en Slovaquie, ils ne croient pas à de tels miracles.

Dimanche, en plus des matches du groupe D en Pologne, deux matches du deuxième tour du groupe B seront disputés entre Islande – Pays-Bas et Portugal – Hongrie. Alors que les équipes de la première paire font toujours une différence pour le perdant, le perdant peut être éliminé du match lors du deuxième match.

La première phase de groupe

Groupe A (Dépression) : Slovénie – Macédoine du Nord 27h25, Danemark – Monténégro 30h21, Macédoine du Nord – Monténégro 24h28, Slovénie – Danemark 23h34 ; [17.1:] Monténégro – Slovénie (18), Macédoine du Nord – Danemark (20h30).

1. Danemark 2 4 64-44

2. Monténégro 2 2 49-54

3. Slovénie 2 2 50-59

4. Macédoine du Nord 2 0 49-55

Groupe B (Budapest) : Hongrie – Pays-Bas 28h31, Portugal – Islande 24h28 ; 16.1 : Islande – Pays-Bas (18), Portugal – Hongrie (20.30) ; [18.1:] Pays-Bas – Portugal (18); Islande – Hongrie (20h30) ;

1. Pays-Bas 1 2 31-28

2. Islande 1 2 28-24

3. Portugal 1 0 24-28

4. Hongrie 1 0 28-31

Groupe C (Szeged) : Serbie – Ukraine 31h23, Croatie – France 22h27, France – Ukraine 36h23, Croatie – Serbie 23h20 ; [17.1:] Ukraine – Croatie (18), France – Serbie (20h30).

1.France 2 4 63-45

2. Croatie 2 2 45-47

3. Serbie 2 2 51-46

4.Ukraine 2 0 46-67

Groupe D (Bratislava) : Allemagne – Biélorussie 33h29, Autriche – Pologne 31h36 ; [16.1:] Allemagne – Autriche (18), Biélorussie – Pologne (20h30) ; [18.1:] Pologne – Allemagne (18), Biélorussie – Autriche (20h30).

1. Pologne 1 2 31-36

2. Allemagne 1 2 33-29

3. Biélorussie 1 0 29-33

4. Autriche 1 0 36-31

Groupe E (Bratislava) : Espagne – République tchèque 28h26, Suède – Bosnie-Herzégovine. 30h18, République tchèque – Bosnie-Herzégovine. 27h19, Espagne – Suède 32h28 ; [17.1:] Bosnie et Herzé. – Espagne (18), République tchèque – Suède (20h30).

1. Espagne 2 4 60-54

2. Suède 2 2 58-50

3. République tchèque 2 2 53-47

4. Bosnie 2 0 37-57]

Groupe F (Cause) : Russie – Lituanie 29h27, Norvège – Slovaquie 35h25, Slovaquie – Lituanie 31h26, Norvège – Russie 22h23 ; [17.1:] Slovaquie – Russie (18), Lituanie – Norvège (20h30).

1. Russie 2 4 52-49

2. Norvège 2 2 57-48

3. Slovaquie 2 2 56-61

4. Lituanie 2 0 53-60

Les deux meilleures équipes se qualifient pour le deuxième tour et marquent en elles-mêmes.