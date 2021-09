Crise diplomatique entre la France et les Etats-Unis. La raison des sous-marins

Annonçant la veille que l’accord entre les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni provoquerait une crise diplomatique, Le Trian a décidé de convoquer les ambassadeurs du président français Emmanuel Macron.

Dans le cadre d’un nouvel accord tripartite axé sur la coopération en matière de défense, l’Australie envisage de construire des sous-marins à propulsion nucléaire basés sur la technologie américaine et britannique. En conséquence, Canberra a résilié son contrat avec la Marine pour fournir des sous-marins français.

– Un couteau derrière. “Nous avons établi une relation de confiance avec l’Australie et cette confiance a été trahie”, a déclaré Le Trian. Le ministre a ajouté qu’il était “en colère et très en colère contre la scission”, ajoutant qu’il avait parlé à son homologue australien il y a quelques jours et n’avait reçu aucun signal sérieux concernant cette décision.

A lire aussi : “C’est un couteau dans le dos” : la France en colère contre l’Australie pour avoir rompu l’accord de 50 à 50 milliards de sous-marins

Nouvelle OTAN contre la Chine

Selon L’accord a été annoncé mercredi par le président américain Joe Biden, l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis formeront une nouvelle alliance appelée AUKUS en partageant des technologies de pointe. AUKUS permettra aux trois pays de partager des informations et des connaissances dans des domaines technologiques clés tels que l’intelligence artificielle, le cyberespace, les systèmes quantiques, les systèmes sous-marins et les capacités de frappe à longue portée.

Au cours des 18 prochains mois, un représentant américain a déclaré que les trois pays travailleraient sur la manière de mieux fournir une technologie que les États-Unis n’ont traditionnellement partagée qu’avec la Grande-Bretagne.

L’Australie ne dispose pas actuellement des matériaux fractionnés nécessaires à la construction d’un sous-marin à propulsion nucléaire, ce qui signifie que pour la prochaine année et demie, des négociations pour l’échange de matières nucléaires seront incluses. Un haut responsable américain a déclaré à propos des sous-marins à propulsion nucléaire : « La technologie est très sensible. C’est évidemment une exception à notre politique à bien des égards. Je ne m’attends pas à ce que cela se fasse dans d’autres situations à l’avenir.

A lire aussi : Navires nucléaires pour l’Australie – Les États-Unis renversent leurs alliances mondiales [KOMENTARZ]

(MT)