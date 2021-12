COVID-19[FEMININE. Des infections par le virus Corona ont été signalées au Royaume-Uni, en France et en Italie

Le dernier jour Angleterre Numéro détecté Infections par le virus corona 119 789, la valeur la plus élevée depuis le début Propagation internationale – Les responsables de la Santé nationale ont déclaré jeudi. La veille, 106 122 infections avaient été signalées.

Selon les services de santé, la variante Omigron est responsable de la forte augmentation des infections ; 6 78 165 personnes ont été touchées au cours des sept derniers jours.

Exigible au cours des dernières 24 heures COVID-19[feminine 147 personnes sont décédées au Royaume-Uni, 7 de plus qu’un jour.

Gouvernement du Premier ministre Boris JohnsonQui lutte actuellement pour maîtriser l’impact économique Une nouvelle variante Le virus Corona a annoncé mercredi qu’il réduirait son auto-isolement au Royaume-Uni de 10 jours à sept jours.

Ce changement, qui vise à reprendre le travail plus rapidement, touche ceux qui sont déterminés La solitude En effet, ils ont été testés positifs pour Covit-19 et négatifs pendant deux jours consécutifs après avoir été isolés pendant sept jours.

Mardi, le Premier ministre Johnson a déclaré plus tôt Noël Et le gouvernement n’introduit pas de restrictions AngleterreMais aucune action après Noël ne peut être exclue. Des responsables en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord ont annoncé d’autres lancements après Noël. Restrictions.

Nous sommes La France Il a signalé une augmentation quotidienne des infections à virus corona jeudi ministre de la Santé Ce pays est Oliver Veron. Au cours des dernières 24 heures, 88 mille. De nouvelles infections.

“Ce sont les pires chiffres que le pays ait connus depuis le début de l’épidémie”, a déclaré Warren lors d’une conférence de presse. “Les données d’aujourd’hui ne sont pas bonnes”, a-t-il déclaré, ajoutant que les contrôles épidémiques seraient bientôt modifiés par rapport à ces informations.

Au cours des dernières 24 heures en France, 179 personnes sont décédées du COVID-19. 3 208 sont dans l’unité de soins intensifs, contre 61 24 heures plus tôt.

Mercredi, Véran estimait que 100 000 personnes seraient diagnostiquées en France cette année. Infection quotidienne par le virus corona, et la cause indique une incidence élevée de la nouvelle variante du virus corona Omigron. Selon les prévisions du gouvernement, Omigron dominera le pays entre Noël et Noël Nouvel An.

Selon le ministre de la Santé, Omigron est actuellement responsable d’environ 20 pour cent. De toutes les infections en France, mais “dans la région de la capitale Ile-de-France, c’est sans doute 30-35%”.

Des infections quotidiennes ont également été enregistrées en Italie depuis le début de l’épidémie jeudi; Plus de 44,5 mille nouveaux cas de virus corona ont été détectés. Le précédent record avait été établi le 13 novembre 2020, alors qu’il y avait environ 40 000 infections.

ministère de la Santé italien 168 personnes sont décédées le dernier jour de COVID-19, trois fois moins que le nombre d’infections l’an dernier. Le nombre total de morts a dépassé 136 000.

On estime qu’environ 430 000 personnes sont actuellement touchées dans le pays. Le record du nombre d’essais effectués en une seule journée a également été battu : 901.000.

Il y a plus de 9 000 personnes dans les hôpitaux. Personnes diagnostiquées avec COVID-19, dont des milliers en soins intensifs.