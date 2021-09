Covid-19 en France. Vaccinations obligatoires pour les médecins. Il y aura des pénalités

Vaccination obligatoire pour le corps médical. Combien de personnes sont vaccinées ?



Le président Emmanuel Macron a annoncé le 12 juillet la mise en place de vaccins obligatoires pour les agents de santé. Cette ordonnance s’applique au personnel des hôpitaux et des maisons de repos, ainsi qu’aux pompiers, aux ambulanciers et aux ambulanciers.

Selon les dernières données disponibles Quatre-vingt-cinq pour cent des soignants dans les maisons de soins infirmiers et les unités de soins de longue durée ont été entièrement vaccinés et 89,5 % ont reçu au moins une dose du vaccin Govit-19. Dans la région capitale de l’Ile de France, 95 pour cent. Les agents de santé ont reçu au moins une dose du vaccin, environ 90 pour cent à Marseille. – a déclaré Martin Hirsch, directeur du réseau hospitalier ABHP.

Vaccination obligatoire pour le corps médical. Manifestation à Paris



Le 14 août, avant l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale, des professionnels de la santé ont manifesté devant le ministère de la Santé à Paris et dans les établissements publics régionaux de santé (ARS), dont Toulouse et Lyon. Du CHU de Rennes, rapporte l’AFP.

Début août, Frédéric Vallettox, président de la Fédération des hôpitaux de France, déclarait au magazine Dumanche que le vaccin contre le Kovit-19 devrait être obligatoire pour tout le monde car l’épidémie “a des limites à ce qu’on peut obtenir en prenant la moitié”.

Dans une interview publiée le 1er août, Waltax a déclaré qu’un passeport sanitaire ne suffisait pas pour contrôler la propagation de la maladie et que la France devrait être un “pionnier du mouvement mondial” en introduisant un mandat vaccin. Selon lui, un passeport sanitaire ne suffit pas pour contrôler la propagation de la maladie, et la France devrait “devenir pionnière du mouvement mondial” en introduisant un mandat vaccinal. La vaccination obligatoire est “une solution simple, claire et efficace, alors que la mise en place du passeport sanitaire est très compliquée” – a-t-il estimé.

PAP / Paris Katarzyna Stańko

