Article lancé : 22 décembre 2021

Les élections présidentielles en France auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Ainsi la campagne s’échauffe, et 16 candidats commencent à se battre pour convaincre les Français de leur vision.

Seize personnes représentant à la fois les plus grands partis français et des non-membres ont officiellement déposé leurs candidatures. Selon un récent sondage, Emmanuel Macron (24%) est en tête du peloton, suivi de la leader de l’Union nationale Marine Le Pen avec 17,2%. Des voix, dont Valérie Pécresse, une ancienne ministre. Le fonds, débloqué par le Parti républicain, reçoit un soutien de 15,6%. Électeurs. Le journaliste et chroniqueur Eric Jemmore occupe la quatrième place avec 13,6%. Jean-Luc Mன்சlenchon de France Insomnia peut s’attendre à 9,2 pour cent des voix. Soutien, et Yannick Jadot débutera au nom des Verts – 7 pour cent. Votes.

Bien que le controversé Jemmur ait bénéficié d’un soutien écrasant dans les premières semaines après l’annonce de la candidature, il a commencé à décliner ces derniers jours. Cela peut être dû au scandale vidéo dans lequel il a officiellement présenté sa candidature. Il a été conçu par le général de Cole. Extraits d’archives, de films et de musique sans l’autorisation du détenteur des droits d’auteur. Gaumont Image Company a déjà annoncé une action en justice. L’agence France-Presse, le HuffPost ou encore la chaîne Sénat Public Sénat Général affichent son logo sur l’un des clips. Lorsque l’équipe de Zemmour insiste sur le fait que toutes les réclamations ont déjà été résolues ou que le processus est en cours, il y a du ressentiment. De plus, YouTube a interdit l’accès à la vidéo, arguant qu’elle contient des images choquantes de violence. Le nom du parti suscite également des critiques : le mot Reconquista fait référence à l’agenda politique du politicien nouvellement formé, mais est principalement le nom de la période de combats brutaux dans l’Espagne médiévale. Zemmour n’a pas proposé d’enquête, et Reconquista semble faire référence à l’idée de Trump de “rendre le Mac America encore meilleur”, mais ses commentaires sur l’immigration – l’un des thèmes principaux de la campagne – ont été exceptionnellement durs. Il mentionne, entre autres, la cessation presque totale des possibilités de migration, la suspension de l’espace Schengen et des droits d’asile, le retour des immigrants illégaux dans leur pays d’origine et de nombreuses autres règles qui l’ont qualifié d’extrême droite. Il est donc attaqué par les médias et les militants. Il y a également eu des agressions physiques, par exemple, contre une foule qui a commencé à faire campagne à Wilbinde, près de Paris, lorsqu’un jeune homme s’est jeté dans une pierre précieuse et a subi une légère blessure au poignet.

Cependant, alors que Gemmore est le candidat le plus controversé, la vraie bataille semble être entre Emmanuel Macron et Valérie Beckress. De plus, les sondages suggèrent que s’ils passent tous les deux au deuxième tour, le candidat républicain a plus de chances de gagner.

La proportion restante ne dépasse pas 5 pour cent des voix. Étonnamment, sur les 10 candidats soutenus par le trail, la candidate du Parti socialiste Anne Hidalgo est l’actuelle maire de Paris. Son dossier a sans aucun doute été endommagé par les polémiques entourant l’administration parisienne, notamment des choix architecturaux, logistiques et esthétiques controversés, qui ont provoqué une vague de colère à travers les médias. Le dernier scandale en date est la polémique entourant la gestion financière de la ville. Lors du décret Hidalgo, la dette de Paris a grimpé à 7 milliards d’UR. Des organisations indépendantes ont déjà annoncé qu’elles soumettraient une candidature pour placer la ville parmi les récipiendaires. Bien que les cartes puissent changer plusieurs fois au cours des prochains mois, il semble que le candidat PS n’ait aucune chance de briguer la présidence.

Makta Chauchuk

