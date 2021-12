Coupe du monde de volley-ball : Pologne – France. Diffusion TV et flux en ligne

Tous les matches du Groupe I se joueront aux Gronollers. Dans les prochains doubles du Groupe I, les équipes blanches et rouges joueront contre la Slovénie (20h30 à 11/12) et le Monténégro (13/12, 15h30).

L’équipe “Tricolore” est leader du tableau des poules formé par les poules A et B en barrage.

Les Polonaises ont été promues au deuxième tour de la Coupe du monde depuis qu’elles ont joué dans la Lliria B avec les Russes et les Serbes, y compris les résultats obtenus dans les duels avec ces équipes à 23:26 et 21:25 respectivement. Ils ont battu le Cameroun 33:19 dans un match décisif pour avancer davantage.

Les Français, quant à eux, ont remporté des médailles d’or aux Championnats du monde 2017, avec d’autres, qui ont remporté consécutivement A avec l’Angola 30:20, la Slovénie 29:18 et le Monténégro 24:19.

Les équipes qui terminent dans les deux premières passeront aux huitièmes de finale à partir de quatre équipes de six.

Tous les matchs des quarts de finale (14 et 15 décembre) se joueront aux Gronollers. Les demi-finales auront lieu le 17 décembre et la finale le 19 décembre à 17h30. Trois heures plus tôt, la lutte pour la médaille de bronze allait commencer.

Les Pays-Bas ont défendu leur titre en battant l’Espagne 30:29 lors d’un match pour la médaille d’or au Japon il y a deux ans. Dans le match pour la médaille de bronze, la Russie a dominé la Norvège 33:28.

Polsot Sport et Polsat Box Temple 20:20 Echange de match Pologne – France.