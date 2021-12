Coupe du monde de volley-ball : Pologne – France. Couverture directe et résultats

La Pologne et la France disputent le premier match du tour principal du Championnat du monde de volley-ball en Espagne. Comment nos volleyeurs se présenteront-ils face aux champions olympiques de Tokyo ? Résultats du match en direct et polonais – France sur Polsatsport.pl 20h30.

Il est temps pour plus d’affrontements avec l’équipe polonaise de volley-ball aux Championnats du monde de cette année. Après la phase de poules, les handballeurs blancs et rouges joueront avec la France au tour principal, c’est-à-dire le leader du tableau du groupe I avec les équipes A et B au tour d’ouverture.

La Pologne a subi deux défaites, dont la Russie (23:26) et la Serbie (21:25). Dans le match décisif, les volleyeurs polonais ont battu le Cameroun 33:19, ce qui a assuré leur participation au tour suivant.

A voir aussi : Le représentant polonais a souffert lors du match contre le Cameroun. "Ma dent bouge un peu"

Il sera très difficile d’obtenir un résultat positif en ce moment. Les premiers champions olympiques et du monde depuis 2017 sont les Français. Dans le groupe A, ils ont battu l’Angola (30:20), la Slovénie (29:18) et le Monténégro (24:19).

Les Polonaises vont-elles faire sensation en Espagne et battre leurs favorites pour remporter le championnat du monde ? Nous le saurons jeudi soir.

