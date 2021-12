Coupe du monde de volley-ball. France – Norvège : Quand et où est la finale de la Coupe du monde ?

Tunky concurrents des champions olympiques de Tokyo en demi-finale. L’équipe scandinave a dominé dès l’entame du match aux Gronolles espagnoles.

Ils ont pris les devants pendant la majeure partie du match et ont perdu

Il avait une avance de 12:10 jusqu’à la pause, et son avantage en seconde période était de quatre victoires. Les Françaises ont commencé à rattraper leur perte avec beaucoup de difficulté et ont finalement réussi. Ils ont égalisé 20:20 à la 51e minute et la dernière minute leur appartenait. Finalement gagné par une différence de buts.

Grace Jody est importante car les meilleures joueuses brillent dans les moments de haute pression alors que la France remporte une victoire tardive. # Espagne2021 Demi-finale #SlowShowntball@FRAHandballpic.twitter.com/50xaSTAGDQ – Fédération Internationale de Volleyball (ihf_info) 17 décembre 2021

Les Norvégiennes, qui ont battu l’Espagne 27:21 lors de la deuxième demi-finale, seront leurs rivales en finale. Ce n’est que dans la première mi-temps du match aux Gronollers que les joueurs de la péninsule ibérique ont suivi le rythme de leurs rivaux. A la pause, les deux équipes étaient à égalité à 11:11.

Dès le début de la seconde mi-temps, les médaillés de bronze de Tokyo sont passés à la vitesse supérieure et ont commencé à chasser leurs adversaires. Ils ne pouvaient plus se rattraper.

Avec la victoire sur l’Espagne, la Norvège est une force forte, elle a remporté sa 30e médaille dans toutes les grandes compétitions internationales, suivie de la finale contre la France. # Espagne2021#SlowShowntballpic.twitter.com/cOO0Dri96n – Fédération Internationale de Volleyball (ihf_info) 17 décembre 2021

France – Norvège : Quand est la finale de la Coupe du monde ?

La finale du Championnat du monde aura lieu dimanche à 17h30. Trois heures plus tôt, les joueurs danois et espagnols joueraient pour la médaille de bronze.

Deux autres équipes restent en course # Espagne2021 Qui remportera le trophée dimanche ? #SlowShowntballpic.twitter.com/z56C84irn7 – Fédération Internationale de Volleyball (ihf_info) 17 décembre 2021

La Pologne a finalement terminé 15e. Les Pays-Bas, qui ont remporté le titre actuel en battant l’Espagne 30:29 lors d’un match pour la médaille d’or au Japon il y a deux ans, sont hors de la compétition au tour principal. Dans le match pour la médaille de bronze, la Russie a dominé la Norvège 33:28.

Résultats demi-finales :

France – Danemark 23:22 (10:12)

Norvège – Espagne 27:21 (11:11)