La France, la Slovénie et le Monténégro seront les principaux prétendants aux Polonaises au tour principal des Championnats du monde espagnols de handball. L’équipe blanche et rouge a été promue du groupe B mardi avec une victoire de 33:19 sur Lyria au Cameroun.

Auparavant, la représentation de la Serbie et de la Fédération russe de volley-ball avait été promue à partir de ce groupe.

Le groupe A aurait pu être une grosse surprise puisque la Slovénie a fait match nul 25:25 avec les champions d’Afrique de l’Angola dans le match décisif.

En plus des équipes susmentionnées, l’équipe C a avancé de la Norvège, de la Roumanie et du Kazakhstan, du titre aux Pays-Bas, la Suède et Porto Rico de, ainsi que l’Allemagne, la Hongrie et la République tchèque, le Danemark, la Corée du Sud, au deuxième tour de la coupe du monde. Et la RD Congo F, le Brésil, le Japon et la Croatie avec G, et l’Espagne, l’Argentine et l’Autriche avec H.

Trois équipes de tête des huit équipes se sont qualifiées pour le tour principal. Les équipes du groupe B rencontreront les équipes du groupe B aux Gronollers du 9 au 13 décembre. Et

Les équipes qui terminent dans les deux premières passeront aux huitièmes de finale à partir de quatre équipes de six.

Les matchs auront lieu aux Gronollers à partir des quarts de finale (14 et 15 décembre). Les demi-finales auront lieu le 17 décembre et la finale le 19 décembre à 17h30. Trois heures plus tôt, la lutte pour la médaille de bronze allait commencer.

