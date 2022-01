Coupe de France. Vannes OC – PSG 0-4

Seuls les fantasmes peuvent attendre une impression de ce conflit. Et ça doit être un échec Deuxième place en France Avec un quatrième joueur de championnat. La victoire est venue facilement pour les Parisiens, dont la promotion en 1/8 de finale n’a pas été menacée même un instant.

Les invités sont entrés dans la foule sans deux des trois plus grandes stars du groupe. Lionel Messi Après avoir été infecté par le virus corona, il est isolé dans sa ville natale de Rosario. Neymar Toujours en train de traiter une blessure à la cheville. Il n’était que dans le onze d’ouverture Kylian Mbabane.

Le premier quart d’heure du combat, les soldats vannes OC Ils se sont défendus avec beaucoup de détermination et d’efficacité. Ce n’est qu’à la 16e minute qu’il est apparu qu’ils allaient gronder après avoir contacté l’adversaire dans la surface de réparation. Embape.

Les footballeurs de la capitale ont exigé que “Eleven” soit appelé, mais l’arbitre a été catégorique et n’a pas sifflé.

Après 29 minutes, c’était 0-1. Du corner au ballon centré Nuno Mendoza Sorti exactement Presnel Kimpembe Et a frappé le coup de tête à quelques mètres.

Pour le défenseur de 26 ans, ce n’était qu’une deuxième victoire en couleurs PSGIl a déjà disputé 203 matches avec cette équipe. La fois précédente, il était entré dans la liste des tireurs d’élite en février 2019, lors des 1/8 de finale de LM. Manchester United.

Les hôtes ont crédité leur gardien de but pour ne pas avoir beaucoup marqué pendant la pause. Clément Essence Après les scènes, il a montré ses interventions étonnantes Andra Herry je Giorgino Vijnolduma. Ce dernier a raté une belle occasion de tournage peu de temps après avoir tourné les pages.

En une heure, les favoris avaient augmenté leur présence. Il a ensuite révélé une longue passe de sa propre moitié ??La balle est allée Embape, Et il a vu le gardien adverse face à face et – avec un peu de chance – l’a forcé à se rendre.

Le même joueur a de nouveau touché le filet une douzaine de minutes ou plus plus tard. Cela aussi deux fois. Tout d’abord, il a fait un coup incroyable sous la barre devant la surface de réparation, et quelques minutes plus tard, après une action d’équipe, il a dirigé le ballon vers le but vide.

Edward Michut a peut-être inscrit le cinquième but de l’équipe du Park des Princes, mais son tir a touché la barre transversale.

Objectif: 0-1 Kimpembe (29.), 0-2 Mbappé (59.), 0-3 Mbappé (71.), 0-4 Mbappé

UKi

