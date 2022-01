Contraception gratuite jusqu’à 25 ans. La France a adopté une nouvelle loi

Le programme du ministère français de la Santé bénéficiera à trois millions de femmes, y compris l’accès aux pilules contraceptives, aux contraceptifs, aux pilules contraceptives et à d’autres méthodes contraceptives. Toute contraception sera à 100 %. Remboursé par le gouvernement.

Jusqu’en 2021, la contraception gratuite peut être utilisée par les 15-18 ans, mais la France a décidé d’étendre le programme aux jeunes femmes de moins de 25 ans. La contraception des mineures est gratuite non seulement en France mais aussi dans de nombreux pays européens. En Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Norvège.

Commentaires gratuits pour les femmes jusqu’à 25 ans



Le ministère français de la Santé a décidé d’étendre le programme de contraception gratuite aux femmes de moins de 25 ans, car des études antérieures ont montré que la baisse de l’utilisation de la contraception chez les 18-25 ans est principalement due à des raisons financières. De cette manière, le gouvernement du président Emmanuel Macron vise à accroître les droits des femmes et à réduire la pauvreté chez les jeunes.

Le gouvernement français paiera également les tests et les visites de suivi pour s’adapter à la meilleure méthode contraceptive.

Dans le cas des femmes de plus de 25 ans, 65 % des contraceptifs sont retirés.

La contraception gratuite signifie moins d’avortements et plus de bébés



Depuis 2013, la contraception est gratuite en France pour les 15-18 ans, et les jeunes de 15 ans peuvent l’utiliser à partir d’août 2020. Cela a entraîné une baisse du nombre d’avortements. D’ici 2020, le gouvernement français a annoncé que 1 000 filles âgées de 12 à 14 ans seront enceintes en France et que 770 grossesses se termineront par un avortement. Le nombre d’avortements est passé de 9,5 pour 1 000 grossesses en 2012 à 6 en 2018 en raison de la gratuité de la contraception pour les 15 et 18 ans, selon les chiffres officiels.

Selon l’enquête Eurostat 2019, la France a le taux de fécondité le plus élevé d’Europe. C’est 1,86. La Pologne est l’un des pays où la fécondité est la plus faible. À son tour, selon un récent rapport du GUS, la Pologne a une “situation démographique jusqu’en 2020. Décès et décès”, de sorte que certains bébés ne naissent pas avant de nombreuses années.

