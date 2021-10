Connaissez-vous vos erreurs ? Bataille d’Akincord. Encore une énorme défaite pour l’équipe de France

La bataille d’Ajinkort est considérée comme l’une des batailles les plus importantes de la guerre de Cent Ans. Elle a eu lieu le 25 octobre 1415, près de la ville d’Aquin dans le nord de la France. L’un des thèmes principaux de la pièce de William Shakespeare est la bataille d’Ajinkya. “Henri V”.

Les XIVe et XVe siècles ont été une période de conflits prolongés et de conflits entre la France et l’Angleterre. Les combats n’ont pas continué tout le temps, mais ont souvent éclaté, et la littérature appelle cette période la “guerre de Cent Ans”. La guerre a eu lieu pour maintenir les possessions britanniques sur le continent et pour hériter du trône français, qu’ils voulaient. rois anglais.

Préparatifs de guerre

Les Britanniques ont commencé les préparatifs de la prochaine invasion française à la mi-1415. Les combats se déroulent depuis des décennies entre les forces britanniques et françaises, mais les monarques anglais ne vont pas abandonner, tout en affirmant que le trône français leur appartient.

Les navires anglais quittèrent les ports des îles en août 1415. Il y avait environ 10 000 hommes sur leurs bases et ils ont commencé le siège du château de Harflor le 13 août. Le siège dura plus d’un mois et affaiblit l’armée du roi Henri V. Après avoir capturé le fort, le roi anglais a décidé de retourner dans la région de Coles – un port sur le continent était aux mains des Britanniques, où il a fortifié ses troupes et s’est retiré. Pour capturer la France.

Lorsque les Français ont appris que les forces d’Henri se dirigeaient vers Calais, ils ont décidé de le couper. Ils savaient qu’il avait encore une force considérable, alors ils n’ont pas immédiatement décidé de frapper. Les Français s’en souviennent bien Échec en Grèce je Poètes. Pour cette raison, il n’a pas été décidé de rencontrer Henry dans la seconde quinzaine d’octobre.

L’armée française était dirigée par Charles de Albert et le maréchal Jean II Lu Mingre, également connu sous le nom de Pusicot. Le roi Charles VI de France était malade mental et ne pouvait pas diriger l’armée.

Les chevaliers français, bien que connus pour les terribles défaites de leurs pères et grands-pères lors des guerres précédentes avec les Britanniques, étaient toujours fiers et confiants. Les Français aspiraient à prouver que les nobles chevaliers valaient plus que le chaos des races nationales qui combattaient dans les rangs de l’armée anglaise.

Charles de Albert, commandant de l’Ajinkort, croyait que les chevaliers lourds feraient de leur mieux et ne seraient pas arrêtés même par de célèbres archers anglais. Toutes les autres troupes, y compris la milice, les archers et les archers croisés, ont été envoyées à l’arrière pour garder les chevaliers lourds à l’écart.

Bataille d’Akincord

Le 25 octobre 1415, la bataille d’Akincord commence. De fortes pluies sont tombées pendant la nuit et ont pris d’assaut le champ de bataille. Le matin, des nuages ​​couvraient le ciel sur un champ relativement petit entouré de forêt près du fort d’Ajinkort. Le champ était humide et les sabots du cheval tombaient dans la boue.

Les deux armées se font face et se préparent à la guerre imminente. Les Français déjeunaient dans le luxe. Les Anglais étaient de plus en plus impatients. La cavalerie française était convaincue que la victoire ne serait qu’une formalité.

Les chevaliers français, s’appuyant sur leur supériorité sur les Britanniques, ont soudainement commencé à attaquer. Les appels pour maintenir la formation sont inutiles, et les demandes d’attendre avec les frais jusqu’à ce que la terre s’assèche sont toutes inutiles. Les Français ont bougé, mais au bout de quelques minutes beaucoup d’entre eux ont regretté cette terrible décision.

Les Britanniques ont mis les archers en tête. Alors que les Français commençaient à entrer dans la ville, ils ont tiré un barrage de flèches. De nombreux cavaliers ne sont pas allés sur les lignes ennemies, mais cela ne les a pas arrêtés. Il a été calculé qu’un nombre important d’avantages (environ 6 000 Anglais et 26 000 Français) rendrait la Britannique de toute façon.

Leurs espoirs ont été déçus et les Français ont de nouveau perdu confiance en eux. Le champ de bataille était trop petit pour de nombreux soldats armés et la boue empêchait les attaques efficaces de la cavalerie. Les archers anglais firent des ravages dans les rangs français, et des centaines de chevaliers tombèrent de leurs chevaux et descendirent dans la boue d’où ils ne purent s’échapper. Puis les paysans anglais entrèrent et terminèrent les cavaliers français couchés dans la boue.

Plus de 100 Anglais et 10 000 Français ont été tués dans la bataille d’Akincord. Le conflit se termina à nouveau par une catastrophe complète pour la France. Le commandant en chef, Charles de Albert et au total plus de 1 500 chevaliers notables, soit la moitié de l’élite des hommes, moururent sur le champ de bataille.

