Conflit entre la Grande-Bretagne et la France sur les droits de pêche dans les eaux britanniques après le Brexit

– C’est notre démonstration de la qualité et de la mobilisation des pêcheurs professionnels en réponse L’attitude provocatrice, insultante et insultante de la Grande-Bretagne à leur égard – Gérard Romiti, président de la Commission nationale des pêches maritimes, a annoncé le siège.

La Grande-Bretagne et la France plaident pour des droits de pêche dans les eaux britanniques depuis le Brexit. La France pense que ses pêcheurs devraient obtenir plus de licences, a répondu la Grande-Bretagne, ajoutant que presque tous les pêcheurs de l’UE qui ont demandé ne sont pas seulement autorisés et incapables de prouver l’histoire de la pêche dans les eaux concernées, c’est une condition.

Dans le cadre d’un différend en avril, des pêcheurs français ont intercepté des camions avec du poisson britannique et en mai, ils ont intercepté le port de Saint-Hélier sur l’île de Jersey, auquel le gouvernement de Londres a répondu en envoyant deux patrouilleurs. Fin octobre, les autorités françaises ont arrêté un remorqueur britannique qui pêchait sans permis.

“Nous sommes déçus par les menaces de contre-mesures. C’est le travail de la France de s’assurer qu’il n’y a pas d’activités illégales et que le commerce n’est pas affecté, mais nous suivrons de près la situation.”

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré.

À son tour, un porte-parole de Dover Harbor a déclaré Les autorités sont conscientes des perturbations potentielles à court terme, mais ont des plans pour y faire face. Cependant, il a suggéré que ceux qui planifient un voyage vendredi arrivent plus tôt et continuent de vérifier les informations auprès des exploitants de bateaux.

La source:BOUILLIE Date créée: Aujourd’hui, 19:37