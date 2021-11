Conflit entre la France et l’Angleterre Grande-Bretagne. “La France a 48 heures pour retirer ses menaces”

La ministre britannique des Affaires étrangères, Lis Truss, a émis un dernier avertissement de 48 heures lundi matin pour que le Royaume-Uni résolve le différend avec la France sur les droits de pêche avant d’engager une action en justice. Il a également accusé la France de comportement “injuste”.



/Graphique /Shutterstock

Mercredi dernier, la France a averti que la polémique sur l’autorisation de 55 coupeurs français ne serait pas résolue d’ici le 2 novembre si ses propriétaires – comme l’explique Londres – ne pouvaient prouver l’histoire de la pêche dans les eaux autour de Jersey. Bloque certains ports pour les coupeurs britanniques, Resserrer les restrictions douanières et sanitaires sur les bateaux et camions britanniques et couper l’alimentation électrique de Jersey. Le lendemain, la France a annoncé qu’elle arrêterait le remorqueur britannique et infligerait une amende à un autre. Selon Paris, le navire immobilisé ne possède pas de permis de pêche, ce que son propriétaire nie.

Mis en avant par les Français Des menaces absolument déraisonnablesY compris les îles anglo-normandes et notre industrie de la pêche et la nécessité de retirer ces menaces. Sinon, nous prendrons des mesures en utilisant les termes de notre accord commercial avec l’UE. Cela signifie que nous utiliserons le mécanisme de règlement des différends qui mène à une action commerciale directe – Truss a déclaré dans une interview avec Sky News lors de la conférence sur le climat COP26 qui a commencé à Glasgow.

Les Français ont agi de manière malhonnête, ce qui ne rentre pas dans les termes de l’accord commercial. Et si quelqu’un se comporte de manière malhonnête dans l’accord commercial, vous avez le droit de prendre des mesures contre eux et de prendre des mesures compensatoires. C’est ce qu’on fera si les Français ne reculent pas – Le ministre britannique des Affaires étrangères a ajouté.

Truss a déclaré que “le problème doit être résolu dans les prochaines 48 heures” ou le Royaume-Uni engagera une action en justice. Il a suggéré que la raison de l’escalade de la controverse en France sur les droits de pêche et du mécontentement à l’égard de l’accord de sécurité AUKUS annoncé en septembre par le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie était l’élection présidentielle d’Emmanuel Macron en avril. En compétition pour la réélection.

Se référant à la conférence de Glasgow, Truss a averti que le différend actuel sur la pêche ne devrait pas être autorisé à “transformer la conférence la plus importante d’une génération en une éclipse”. Tout le monde sait à quel point il est important de parvenir à l’accord sur le changement climatique dont nous avons besoin. Combien il est important pour nous tous et notre avenir d’être protégés des pays les plus vulnérables du monde face au changement climatique – Elle a dit.