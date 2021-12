Comparez les prix de l’énergie. Montre qu’il est moins cher en Pologne et en Scandinavie. L’auteur dit que tous les pays européens ne sont pas pris en compte

“300 euros par MWh (près de 400 euros en France et en Suisse) dans toute l’Europe, hors Pologne et Scandinavie”, a écrit le correspondant énergie de Bloomberg sur Twitter, citant EnergyLive. Cela montre que la Pologne fait actuellement partie des pays européens où les prix de l’électricité sont bas.

De combien votre facture énergétique va-t-elle augmenter ? Le chef de l’Office de régulation de l’énergie a approuvé l’augmentation des tarifs Vendredi, le chef de l’Office de régulation de l’énergie a approuvé une augmentation des tarifs d’électricité pour quatre fournisseurs à terme et une augmentation des tarifs de fourniture pour cinq. Voir également

Le portail policy.pl écrit sur l’affaire. “Crise énergétique européenne : Aha, Aha, Wow… Je n’ai pas de mots pour décrire le marché européen de l’électricité à court terme. Plusieurs records ont été battus lundi. Sauf pour la Pologne et la Scandinavie, 300 pour toute l’Europe (près de 400 pour la France et la Suisse) ”

– Javier Plas écrit sur Twitter et pas tous les pays de la liste, mais ils seront bientôt terminés.

Crise énergétique européenne : Wow, wow, wow… Je n'ai pas de mots pour décrire le marché européen de l'électricité à court terme. Plusieurs records ont été violés lundi. Toute l'Europe sauf Pologne et Scandinavie 300 € par MWh (près de 400 en France et en Suisse)

Il copie également les informations Jacek Saryusz-Wolski, député européen pour le droit et la justice.



Comparez les prix de l’énergie

Pas cher en Pologne, Europe

?? pic.twitter.com/uLsRbt4TJu – Jacek Sariusz-Wolski 20 décembre 2021

Le portail Polityce.pl fait référence aux médias polonais (comme le portail WysokieNaprzenie) “Les prix de l’électricité en Pologne sont les plus élevés au monde, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde en termes de revenus des citoyens. ».

Selon les données d’Eurostat, 16 pays de l’UE ont une énergie plus chère que la Pologne, et l’électricité est plus chère dans toute l’Europe.





La source:

wpolityce.pl

