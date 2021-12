Christmas Cup Hockey : la Pologne s’incline face à la France

Profitant du seul avantage des joueurs français en première période, le capitaine hôte Bartos Ciura s’est assis sur le banc des pénalités et a pris l’avantage en 23 secondes. Après cette défaite, les joueurs blancs et rouges ont dominé la surface Phytom, mais malgré de nombreuses bonnes conditions ils n’ont pas pu vaincre Quentin Papillon.

Voir aussi: L’équipe des Hurricanes de la Caroline annulée en raison d’une infection

La France a pris l’avantage 17 secondes après le début de la seconde mi-temps. Ensuite, les deux équipes ont créé les conditions, mais les invités sont redevenus très efficaces. Deux secondes avant la fin du penalty suivant de Sierra, le gardien polonais David Zapolotny s’est rendu pour la troisième fois.

Les Polonais ont entamé la troisième période avec un penalty inutilisé de Damien Tysinsky. Julian Junca, qui défendait depuis 30 minutes, a réalisé son but.

Cette situation n’a pas brisé l’équipe de l’entraîneur Robert Calabar, qui a rattrapé une partie des pertes après les attaques de Radoslav Chaviki et Zakub Bukowski.

Au final, les joueurs français ont gardé le ballon loin de leur but, et à la 60e minute les hôtes ont “attrapé” le penalty du plus grand nombre de joueurs dans la neige et le résultat n’a pas changé. Mateusz Gościniec et Łukasz Kamiński n’ont pas mis fin à la rencontre de jeudi en raison de blessures.

Lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe de Noël de l’EIHC, l’équipe nationale polonaise s’est inclinée face à France 2 : 3 au terme d’un tirage au sort passionnant. ?? pic.twitter.com/7xsyBBbpnh – PZHL – PIHF (PZHL) 16 décembre 2021

Les Polonais joueront contre la Hongrie vendredi et contre l’Ukraine un jour plus tard.

L’événement cible de la saison pour les blancs et les rouges a été reporté à deux reprises (2020 et 2021) en raison de l’épidémie de Kovit-19 des championnats du monde de division 1B qui se dérouleront à Spotek, Katowice, du 25 avril au 1er mai. 2022. Outre la Pologne, l’Estonie, le Japon et la Lituanie, la Serbie et l’Ukraine y joueront.

Pologne – France 2 : 3 (0 : 1, 0 : 2, 2 : 0)

Buts: 0.

Pénalités : Pologne – 8 minutes ; France – 8 minutes.

RM, PAP

Allez sur Polsatsport.pl