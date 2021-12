Championnat du monde de volley-ball. La Pologne a beaucoup perdu contre la France. Aucune chance pour les quarts de finale

Les champions olympiques ont rapidement perdu tout espoir de trophée pour notre équipe dans ce tournoi. Dans les premières minutes, l’équipe polonaise a mieux joué et a donné une avance minime, mais les simples erreurs de l’attaque se sont soldées par des contre-attaques tricolores, ce qui a permis de créer quelques buts d’avance. Nos joueurs ont très bien défendu et Adriana Blackzek a bien performé dans notre but, mais les deux gardiens français l’ont chacun battu avec leurs statistiques avec plus de 40 pour cent de performance.

Après la pause, le pour et le contre étaient encore plus clairs. Les Français ont confirmé ce qu’ils avaient prévu lors de la première phase de groupes : ils se débrouillaient très bien en défense. L’équipe polonaise a rencontré de grandes difficultés pour atteindre les positions de lancer et lorsqu’elle a réussi, elle s’est appuyée sur les meilleures interventions des gardiens de but. Au premier quart d’affilée, l’entraîneur Arne Senstad n’a marqué que trois buts et seulement sept buts tout au long de la seconde mi-temps.