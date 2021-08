Champion du monde avec une défaite en quart de finale contre la France. “Le fait que nous soyons si proches a peut-être été un peu paralysant.”

Les raisons de la mauvaise performance des blancs et des rouges aux JO sont encore en cours d’analyse. Les Polonais ont terminé leur prestation en quarts de finale. – Nous étions proches, cela pourrait être un peu paralysé – a déclaré Mike Viniarsky dans une interview avec DVB Sports.

15 août 2021, 14h45

La performance des volleyeurs polonais aux Jeux olympiques de Tokyo a été un échec complet. La lutte pour les médailles blanches et rouges était promise. La communauté du volley-ball n’a pas dérogé aux plus grandes attentes et les gros titres des médias sur papier glacé n’ont fait qu’augmenter l’atmosphère, ce qui a accru la pression sur les joueurs.

Malheureusement, il s’est soldé par une déception et est sorti des quarts de finale avec la France, battant les champions du monde et atteignant les médailles d’or lors de tours successifs. Ce fut sans aucun doute une grande surprise pour les fans polonais, qui pensaient que Wilfredo Lyon et compagnie monteraient sur scène avant l’événement.

– On a eu une chance de battre la France, mais au plus haut niveau, il faut parfois avaler l’amertume de la défaite. Le rôle du favori se situait également quelque part à l’arrière de la tête des garçons. Je pense que l’avance de 2: 1 et le fait que nous étions si proches ont peut-être été un peu paralysés. Les concurrents n’ont rien à perdre. Ils ont joué tranquillement, ce qui leur a permis de montrer le meilleur volley-ball », a déclaré Mikes Viniarski dans une interview à DVB Sports.

Contrairement à la plupart des experts, le double médaillé de Coupe du monde évite de blâmer clairement. Certains critiques pensent que l’entraîneur de Vittal Heinen est responsable de l’échec. Une grande équipe s’est envolée pour Tokyo pour l’événement le plus important des cinq dernières années, malgré les problèmes de santé du capitaine de l’équipe nationale polonaise Mike Kubiak. Cela limitait grandement les possibilités tactiques du sélecteur.

– Ce n’est pas mon rôle de déterminer et de rechercher les raisons de l’échec. Aujourd’hui, je suis entraîneur et je sais comment tout fonctionne. On peut tirer des leçons en regardant les gars au quotidien. Surtout, ce n’est pas tout ce que nous voyons sur le terrain – a admis l’ancien hôte de l’équipe nationale polonaise.

Selon Mikas Viniarsky, l’absence de médaille ne s’explique certainement pas par la “malédiction du quart”. Depuis l’introduction du système de barrages aux Jeux olympiques, les Polonais n’ont pas pu accéder à la zone des médailles. Les cinq derniers quarts de finale se sont soldés par une défaite pour notre équipe.

– Peu importe ce qui s’est passé il y a quelques années. “Si quelqu’un croit aux malédictions dans le sport, il vaut mieux abandonner”, a déclaré Vinyarsky. L’échec déclenche souvent une motivation supplémentaire. J’espère que ce sera une grande leçon pour beaucoup d’entre eux.

