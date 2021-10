Article lancé : 31 octobre 2021

L’automne dans toute sa splendeur. L’hiver approche. Il est temps de quitter les grillades et de rentrer à la maison pour s’asseoir avec une roquette, une fondue ou un pot d’hiver si populaire en France. Nous y trouverons de la nourriture délicieuse et ne prendrons même pas de poids. Voici quelques idées de gourmandises automne/hiver.

Le classique de ce type est “pot-au-feu”, qui signifie “pot en feu”. Bien qu’il soit souvent servi en “version simplifiée”, il est principalement en bœuf, ce qui est mieux selon la cuisine française traditionnelle, car ce “pot” est plus une variété de viandes et de légumes. Entre autres choses, il est recommandé de cuire la viande dans de l’eau froide avant de la faire frire – tout comme la cuisson des pommes de terre. Il était servi avec des croûtons de pain de seigle de campagne enrobé d’ail. Julie Andrew, belle animatrice télé culinaire, offre une marmite de confettis de veau et de canard. Mais cette sauce créosat, c’est à dire concombre, poivron vert, oignon, tomate, cornichons, câpres, un oeuf dur et sauce Worcester, moutarde de Dijon, un peu de vinaigre de vin, huile d’olive, ail, thym et laurier – dans mon autre, devant de la maison En vert directement de l’arbre, et sinon, alors sec. Joel Robuchson va au-delà en recommandant un pot de queues de bœuf et cinq types de viande différents, confirmant ainsi la vieille tradition française, “plus il y a dans le pot, mieux c’est”. Mais Robuchon, un excellent maître culinaire, nous propose « une salade d’une marmite au four ». Il faut bien mélanger la moutarde, de préférence Dijon, avec une pincée de vinaigre et de sel. Mélangez ensuite ce qui est apparu dans la casserole avec les oignons et ajoutez les œufs, les cornichons et le persil.

Boeuf en “vieux français”

Nous avons besoin d’un kilogramme de viande, peut-être fine, et comme la graisse, soigneusement coupée en tranches épaisses. De plus, les carottes, riches en bêta-carotène, sont très efficaces non seulement pour notre cœur mais aussi pour retarder le vieillissement de notre corps. Elle est peut-être traditionnelle et orange, mais désormais les plus populaires en France sont les « vieilles » carottes, par exemple brunes ou violettes. Ces types de couleurs ajoutent visuellement de l’imagination à notre nourriture. Pour cela nous avons besoin de petites pommes de terre, d’un demi-litre de vin rouge sec – il peut s’agir de Ronnie ou de Langudak – de deux gros oignons blancs, dont des clous de girofle, un “bouquet de Carney”, c’est à dire de la coriandre recouverte de romarin, de thym et de persil ou de poireau feuilles, et tout avec de la corde de cuisine. Le bouillon de boeuf est pratique. Coupez la viande “pelée” en cubes. Ajoutez quelques gousses d’ail dans un saladier et versez généreusement le vin. J’ai ajouté un peu plus de cardamome verte et de jujube et l’ai cassé à plat avec un couteau. On fait mariner deux ou trois heures. Placez les morceaux de bœuf dans la marmite, ajoutez une cuillère à café de graines de sésame (contrairement aux règles de la cuisine asiatique) avec de l’huile de tournesol chaude et faites frire doucement de tous les côtés. Versez le bouillon. On ajoute le “bouquet garni”, des oignons fourrés de clous de girofle et des éclaboussures – le reste de la marinade. Cuire au four pendant une heure et demie à deux heures. Après ce temps, ajoutez les carottes hachées, et un quart d’heure plus tard – les pommes de terre. Plus tranché. Faites mijoter jusqu’à ce que la viande ne “tombe” pas d’elle-même sous une fourchette. Avant de servir, saupoudrez abondamment de persil haché ou de coriandre fine. De plus, laissez le Bordeaux rouge sec – Château Lalande 2015 briller dans les tasses avec une robe rubis-violet. Pré-alcool.

Marek Brejinski

Très populaire

Voir également