La Chine occupe le troisième rang mondial dans le domaine de l’énergie nucléaire. Ils sont vendus aux États-Unis et en France. La Chine prévoit de construire 150 réacteurs nucléaires au cours des 15 prochaines années, plus que tout autre pays au monde, selon l’Agence économique polonaise.

Selon les données de l’Agence internationale des énergies renouvelables IRENA citées par PIE, d’ici 2020, les centrales nucléaires auront produit de l’énergie dans 32 pays. La plupart – 97 gigawatts de capacité – sont installés aux États-Unis, 61 gigawatts en France et 50 gigawatts en Chine. Hors Chine (361 %), au moins 10 % au cours de la dernière décennie. Les augmentations de l’énergie nucléaire incluent le Pakistan (147 %), l’Argentine (75 %), l’Inde (42 %), la Corée (31 %), la Russie (21 %), le Mexique (18 %) et le Canada (11 %).

Comme le souligne le PIE, plus de 2 GW de centrales nucléaires ont été installés en Chine il y a 20 ans, et d’ici le milieu de la décennie, selon les plans du gouvernement chinois, la capacité installée dépassera les valeurs actuelles. Les Nations Unies.

“La Chine prévoit la construction dans les 15 prochaines années 150 nouveaux foursC’est plus que ce que le reste du monde a construit au cours des 35 dernières années “, déclarent des chercheurs dans le dernier numéro de Tygodnik Gospodarczy PIE. Selon les experts, cela pourrait économiser 1,5 milliard de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre par an. Le coût de construction des réacteurs nucléaires de 147 gigawatts est estimé à environ 440 milliards de dollars, soit moins de 3 000 dollars le kilowatt.» En France et aux États-Unis.