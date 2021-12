Carte. Robert Sarah appelle à la rechristianisation de l’Europe et à la France de remettre en cause les traditions séculaires de l’État.

Le cardinal guinéen Robert Sarah a appelé à la rechristianisation de l’Europe. Le 26 décembre, un préfet à la retraite du Conseil du culte divin et des rituels était présent en tant qu’invité sur la radio Europe 1. Destruction de familles par la technologie moderne et le divorce alors que la foi et les entreprises s’affaiblissent sur le vieux continent. Selon lui, l’Europe s’éloignait de ses racines.

Il a déclaré que la nouvelle métropole de Conakry avait besoin d’un nouveau type de missionnaires pour rebâtir la confiance en Europe 1. Il se sent aussi comme l’un d’entre eux. Il a rappelé que des missionnaires étaient venus d’Europe pour “sauver les âmes” des Africains. – Je suis devenu chrétien, grâce à l’Europe, j’ai le devoir de rendre à l’Europe ce qu’elle m’a donné – dit la suite de 76 ans.

Des racines chrétiennes en Europe et en France

Son opinion, la base de cette L’Europe redevient chrétienne avec sa culture, Littérature, Architecture. Ses citoyens doivent réapprendre à prier, c’est-à-dire “Donc ils ne peuvent pas écouter Dieu“Ce n’est pas facile lorsque nous sommes entourés de technologie. Cela ne nous quittera pas”, a expliqué Sarah. la France de remettre en cause la tradition de son État laïc, Sépare la politique et la religion. Comme il l’affirme, toute personne est « une personne, d’une part non croyante, d’autre part citoyenne ».





“Si nous avons la capacité de faire revivre le Christ, la politique et la culture, la France sera comme au début”, a-t-il déclaré.

Carte. Sarah met également en garde contre l’identification de l’islam comme une menace pour l’Europe. Il soutient que les musulmans sont des modèles de prière et que ceux qui utilisent la violence ne sont pas de vrais croyants. – Pendant des siècles, l’islam et le christianisme se sont mêlés en Afrique, et ce n’est que dans les années 1970 que la radicalisation des musulmans a commencé sous l’influence des autres. Arabie saoudite – a souligné la hiérarchie.

La pédophilie à l’église

Le pasteur a également évoqué la question des abus sexuels dans l’église.

– Ce n’est pas une question de structure de l’église. L’homme qui commet de tels crimes est pleinement responsable de son acte. Il doit prendre ses responsabilités. Vous ne pouvez pas blâmer la structure, la théorie ou la théorie. La doctrine nous amène à Dieu – Le cardinal a soutenu Sarah.

Selon lui, les prêtres doivent être conscients de leur rôle dans l’église. – Ils entreront dans le royaume des cieux : non parce qu’ils disent : « Seigneur, Seigneur. Les cardinaux guinéens ont dit qu’exprimer la foi met Dieu dans votre cœur, dans votre vie et dans vos actions.

En répondant à la question de savoir quoi dire aux croyants frustrés de l’église et à ceux qui sont dégoûtés ou effrayés par le déclin de la prêtrise en raison d’allégations d’abus sexuels, il demande à la file d’attente de “regarder Jésus”. – Pas l’homme qu’on devrait voir. Je pourrais être un pauvre prêtre parce que j’étais si faible, j’ai perdu mon identité – le Cardinal a soutenu Sarah.

