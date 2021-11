Article lancé : 15 novembre 2021

Candidats à la présidence représentant la droite française : Michael Barnier, Xavier Bertrand, Eric Sioti, Philippe Juvin et Valérie Begres, ont condamné la « menace migratoire » de la Biélorussie à la frontière polono-biélorusse et exprimé leur solidarité avec la Pologne ; Certains d’entre eux ont choisi une coopération plus étroite avec la Russie pour résoudre la crise migratoire.

L’ancien négociateur du Brexit, Michael Barnier, a exprimé sa solidarité avec la Pologne et les efforts des services polonais à la frontière polono-biélorusse pour détenir des immigrants. La frontière polono-biélorusse “nous protège les Français, protège la France et l’ensemble de l’Europe contre les assauts des valeurs européennes. Aujourd’hui, la frontière polonaise est avant tout la frontière de l’Union européenne”, a noté Barnier lors d’un débat entre candidats cherchant à remporter le Primaire républicaine le dimanche soir de décembre.

Le politicien a également soutenu la construction d’un mur à la frontière. Barnier a également déclaré qu’Alexandre Loukachenko devrait comparaître devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

“Si nous mourons à la frontière polonaise, nous mourrons partout”, a prévenu Valérie Pécresse, cheffe de la région Ile-de-France. “Nous devons protéger nos frontières. L’existence de l’Europe est en danger”, a-t-il averti.

Xavier Bertrand, chef de la région Hauts-de-France, a appelé à “l’unité” dans les activités de l’UE avec la Pologne et a soutenu la construction d’un mur le long de la frontière. Au cours de la discussion, il a également parlé de la forêt dont on parle le plus à Kalas, où la situation en matière de sécurité était incontrôlable.

Cependant, le politicien, qui a accusé l’UE de mener une “guerre froide” avec la Russie, a proposé d’y mettre fin, de la rapprocher de la Russie et de parler au président Vladimir Poutine.

La même position a été prise par la petite-fille de Jean-Marie Le Pen, Marion Marchell Le Pen, qui a souligné à la station Europe 1 que “seule la Russie peut imposer quelque chose contre Loukachenko, et qu’il est dans l’intérêt de l’UE de coopérer avec la Russie au lieu d’imposer des sanctions aux ce.”

Le député Eric Cioti s’est prononcé en faveur de “la sécurité à tout prix” lors du débat des candidats. “Nous n’accueillons pas les immigrés”, a-t-il déclaré, “et nous ne pouvons pas créer de brèche”. “Nous savons que l’émigration des immigrés en 2015 était liée aux terroristes du Bataclan”, a-t-il ajouté, précisant que les déclarations du chroniqueur de droite et candidat potentiel à la présidentielle française Eric Zemor ont suscité de nombreuses polémiques dans le pays.

“Il y a beaucoup d’islamistes qui ont suivi ces chemins d’immigrants”, a ajouté Brexit.

Appelant à l’abolition complète du droit foncier dans l’octroi de la nationalité française, Ciotti a déclaré : « La première préoccupation de nos concitoyens est l’immigration.

Il faut être français d’ascendance ou de naturalisation depuis au moins 10 ans, a-t-il promis, “Je veux arrêter l’autonomie (…) du regroupement familial, j’espère que la France sera la France demain !” dit brièvement Sioti.

Mer La Garenne-Colombes Philippe Juvin lors du débat a proposé la création d’un mini espace Schengen qui n’inclurait pas l’Europe de l’Est. C’est un plan qui a été présenté il y a de nombreuses années par l’ancien président Nicolas Sarkozy. “Il faut être très ferme sur l’immigration”, a souligné Juin, “mais nous voulons la limiter. Mais il n’y a aucune idée d’immigration zéro”, a-t-il ajouté, soulignant la nécessité d’une meilleure politique de développement et de soutien aux investissements en Afrique.

A son tour, Pecresse s’est exprimé lundi dans une interview à la télévision BFM contre la construction du mur à la frontière polono-biélorusse. (BAP)

