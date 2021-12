Calendrier et itinéraire préliminaires pour FIM ISDE 2022 à Pui En Vale, France

La 96e édition des Six Jours d’Enduro (ISDE) de la FIM International se déroulera du lundi au samedi 29 août au Puy en Velay, en France, capitale du secteur de la Haute-Loire au centre de la région Auvergne-Rhône-Alpes . 3 septembre 2022.

La première édition des ISDE s’est tenue à Grenoble en 1920 en France. Cette épreuve a été baptisée « ISTD » « International 6 Day Test » car l’enduro que nous connaissons aujourd’hui n’est pas encore disponible. Soixante ans plus tard, en 1980, pour la deuxième fois de son histoire, la France a accueilli les ISDE à Hot Lower à Freud, accueillant la première compétition d’enduro du pays il y a huit ans. La dernière version française des FIM ISDE a eu lieu en 2017 à Priv.

En confiant l’organisation de l’événement à la FFM et au comité d’organisation local, la FIM a décidé de ramener l’événement à ses racines françaises. Récemment, dans la même région, la finale des Championnats du monde d’Enduro 2021 s’est déroulée dans le Lancashire (à quarante kilomètres de Pui N Vele), et en 2019 les coureurs ont roulé à Ambert (à soixante-dix kilomètres de Pui n Vele). Les deux Grand Prix ont été un succès, notamment en termes d’affluence de spectateurs et d’acclamations incroyables lors des courses.

Le Comité d’Organisation (COISDE-2022) est composé de trois motos clubs spécialisés en Entero : Moto Club du Puy en Velay, Moto Club de Sagues et Moto Club Moto Verte Haute Lozère, qui sont soutenus par la FFM et les collectivités et organismes régionaux.

COISDE-2022 travaille depuis plus de six mois pour créer un chemin qui variera à la fois avec des terrains à couper le souffle mais aussi avec la technologie, qui est l’ADN de Sześciodniówki.

Le parcours comportera trois boucles complètement différentes, chacune d’environ deux cents kilomètres de long, qui emmèneront les concurrents dans un voyage au cœur de la région, avec au moins treize épreuves spéciales différentes et cinq tests chronométrés par jour.

Jours 1 et 2 – Boucle 1 : Haut Bas – Allier Chaud – Quodon

Jours 3 et 4 – Boucle 2 : Upper Lower – Loser – Longon

Jour 5 – Boucle 3 : Upper Lower – Pui En Vele – Employés

Jour 6 – Final Cross Test : Upper Lower – Pui n Wale, près du sanctuaire.

Dans le but de réduire les coûts pour les équipes professionnelles et amateurs, la FIM a réduit le temps de séjour d’un jour et supprimé le congé entre le dernier jour de l’étude et le premier jour de la course.

Le programme de l’événement sera le suivant :

Mardi 23 août : ouverture du sanctuaire

Du vendredi 26 août au dimanche 28 août : épreuves administratives et techniques,

Samedi 27 août au soir : Cérémonie d’ouverture à Pui N Vele, à dix kilomètres du sanctuaire,

Du lundi 29 août au samedi 3 septembre : Paris

Dimanche 4 septembre : Fermeture du sanctuaire.

Les inscriptions devraient débuter en janvier 2022.