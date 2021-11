Booster a été vacciné contre le président français Covit-19

Le président français Emmanuel Macron a reçu la dose de rappel du vaccin Covit-19 le week-end dernier, a annoncé lundi l’Elysée. Le pays n’a pas encore confirmé l’infection par la nouvelle variante d’Omikron, mais les autorités n’ont pas exclu qu’elle soit déjà entrée en France.

Le quotidien “Le Figaro” écrit que le président a décidé de donner l’exemple à ceux qui ne prennent pas de décisions et de les encourager à se faire vacciner. Macron a également été vacciné contre la grippe.

Les autorités médicales du pays s’inquiètent de la propagation de la prochaine vague d’infection par le virus corona sur le territoire français et de l’origine de la variante Omigran en Europe.

Le ministère français de la Santé a déclaré dimanche soir que huit infections potentielles avaient été identifiées avec la nouvelle variante. Il s’avère que ce sont des personnes qui sont en Afrique du Sud depuis deux semaines. Des recherches sont en cours pour déterminer s’il s’agit d’une infection à Omigron. Les victimes et les personnes en contact avec elles ont reçu l’ordre de s’isoler.

Plus tôt dimanche, le ministre de la Santé, Oliver Vernon, a déclaré qu’Omigron se trouvait peut-être déjà sur le territoire français. “Jusqu’à présent (aucun cas – BAP) n’a été identifié, mais ce n’est qu’une question d’heures. Comme cette variante se propage déjà au Royaume-Uni, en Italie et en Belgique, il se peut qu’il y ait déjà des cas chez nous”, a-t-il déclaré. Visite du Centre des Vaccins à Paris. Les autorités identifieront les infections et « ralentiront autant que possible la propagation de (Omicron) », a-t-il déclaré.

Au cours des dernières 24 heures, 31 648 nouvelles infections au virus corona ont été confirmées, selon les données publiées dimanche par l’Institut de santé publique. 224 patients atteints de COVID-19 ont été admis dans les hôpitaux, dont 42 patients sont en unité de soins intensifs. Le nombre de patients admis à l’hôpital pour Govt-19 est passé à 9 381, dont 1 632 en unité de soins intensifs.

23 patients corona sont décédés dans les hôpitaux au cours de la journée. Le nombre de morts est passé à 118 894 depuis l’épidémie.

Le pourcentage de résultats de tests positifs est de 5,6%, tandis que le taux de 100 000 nouvelles infections. La population est passée à 271,2.