La finance ira-t-elle en France ?

La France pourrait devenir la nouvelle patrie de Binance, mais seulement si l’échange de crypto-monnaie renforce les efforts pour garantir la conformité anti-fraude.

Binance ira-t-il en France ?

Le régulateur financier français Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé que Binance Cryptocurrency Exchange garantira la conformité anti-fraude pour établir son centre régional à Paris.

Plus tôt ce mois-ci, Changpeng Zhao – PDG de Binance – France “Sélection naturelle«Quand il s’agit de son siège en bourse.

L’entreprise a récemment décidé de se trouver un nouveau siège. Implantée comme un site décentralisé “siège et infini”, l’entreprise est en train de changer de structure et de rechercher des résidences permanentes. Cependant, la société a quelques problèmes avec les régulateurs mondiaux, ce qui pourrait être un obstacle sur son chemin.

Actuellement, la France semble être l’une des options les plus appropriées pour Binance. C’est là que l’entreprise peut établir son siège mondial. De plus, Zhang Peng Zhao a récemment qualifié Paris de “choix naturel” pour une telle expansion.

Cependant, selon un rapport de Reuters, le déménagement sous la Tour Eiffel ne sera pas aussi simple, car les responsables locaux disent que Binance devrait intensifier ses efforts de conformité à la LBA.

– À faire [tj. zainteresowanie Binance Paryżem] Le marché parisien est signe d’une dynamique d’innovation, mais il est bien sûr gage de confiance et de fiabilité. C’est ce que l’ACPR et l’AMF (Autorité des marchés financiers) guideront dans leurs actions, notamment sur la question clé de la lutte contre la fraude. A déclaré François Villeroy de Galhau, président de la Banque centrale de France.

Il y a quelques jours, Zhao a déclaré aux journaux locaux qu’il espérait que son entreprise obtiendrait le feu vert de l’AMF dans 6 à 12 mois. Il a ajouté que 600 des 3 500 employés de Binance sont responsables de la conformité légale et des relations avec divers régulateurs.

Début novembre, une importante association à but non lucratif et d’échange de crypto-monnaie – France Fintech – s’est associée pour créer un projet de blockchain de 100 millions d’euros ( 116 millions de dollars) en Europe. Il s’appelle l’Objectif Lune car son objectif principal est de soutenir la croissance du secteur de l’immobilier numérique en France et dans d’autres régions d’Europe.