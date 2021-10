BFMTV : France – et France – Les droits des animaux seront un livre important de la présidentielle française

Article présenté : 4 octobre 2021

Lors de la Journée mondiale des animaux lundi, le président français Emmanuel Macron a visité un refuge pour chiens et chats à Gray, dans l’est du pays, rapporte BFMTV, prédisant que les droits des animaux seront un fil conducteur de l’élection présidentielle de 2022 en France.

Les droits des animaux sont devenus un enjeu important pour les Français. En janvier de cette année. Les personnes interrogées ont estimé que les politiciens ne protégeaient pas adéquatement le bien-être des animaux, citant une étude menée par Ipoh pour 69 pour cent des 30 millions de Friends Foundation.

89 % des Français de ce sondage déclarent ne pas soutenir les expérimentations animales ; Quatre-vingt-cinq pour cent étaient en faveur de l’interdiction de l’agriculture industrielle et 77 pour cent. Étaient contre la chasse avec des chiens, 75 pour cent. Étaient en faveur de l’interdiction de la tauromachie, et 72 pour cent. A protesté contre l’utilisation d’animaux dans les cirques itinérants.

En juin 2020, 52%. Les Français avaient un animal de compagnie, et beaucoup en France adoptent l’animal, rapporte BFMTV. La station rappelle également la fondation du Parti des animaux en France en 2016, qui avait recueilli 2,16 % des voix aux élections du Parlement européen. Votes.

Dans une interview à l’AFP, la co-fondatrice du mouvement, Duchka Markovic, a déclaré que le bien-être animal n’était “plus un sujet majeur” et que les politiques pouvaient soulever ces questions. Le plus petit parti devrait présenter sa candidate – Helen Thay – à l’élection présidentielle.





Dans une interview au Journal du Dimanchev, le candidat écologiste Yannick Jadot a annoncé que sa première décision à l’Ellis Palace serait de lancer une campagne contre la reproduction industrielle et l’élevage en cage, s’il était élu.

L’ONG L214 ethique et animaux (L214 éthique et animaux) se bat depuis longtemps pour les droits des animaux, qui a su attirer l’attention du public sur la cruauté qui se produit dans les abattoirs ou lors du trafic d’animaux. L214 publie des dossiers documentant la souffrance des animaux dans de telles conditions ou dans des conditions d’élevage industriel. En outre, l’organisation rend compte des positions prises par les politiciens et les partis en matière de lutte.

Pendant ce temps, lundi, le Sénat français, dominé par le Parti républicain de centre-droit, a adopté la “version irrigation” du projet de loi anti-maltraitance des animaux, qui est moins puissant que la proposition soutenue par le gouvernement adoptée par l’Assemblée nationale. , écrit BFMTV sur son portail.

Certains politiques “se sont déjà investis dans ce sujet électoral au rythme effréné”, rappelle Marine Le Pen, la leader d’extrême droite qui a mis fin à BFMTV et se présente à l’élection de 2022, profitant de chaque occasion pour parler de son amour pour les chats. (BAP)

Très populaire

Voir également