Belgique – La France fait des choix, des contradictions (07/10/2021)

La deuxième demi-finale de la Ligue des Nations est devant nous. Les demi-finales de la Coupe du monde contre la Russie se dérouleront à nouveau au stade Alliance de Turin. BELGIQUE – La France sera une reconstitution de la rencontre qui a eu lieu il y a trois ans. Dans le même temps, le stock sera promu à la finale, qui aura lieu dans quelques jours.

Belgique – Avant-première France (jeudi, 20h45)

Ni l’un ni l’autre ne peut considérer l’euro comme un match réussi. Après tout, l’objectif pour ces pays est au moins des médailles, pas une élimination rapide. Les Belges ont mis fin à leur participation aux 1/4 de finale, où ils ont ensuite perdu contre l’Italie. Fait intéressant, cette réunion a eu lieu, comme c’est le cas aujourd’hui, dans une installation fournie par Allianz, mais à Munich. Après l’Euro, les Diables Rouges ont disputé trois éliminatoires, mais il n’y a même pas eu une demi-erreur. D’abord 5 : 2 avec l’Estonie, puis 3 : 0 avec la République tchèque et 1 : 0. avec la Biélorussie.

Inscrivez-vous à NoblePet et obtenez un bonus allant jusqu’à 2 000 PLN sur les trois premiers dépôts. Après votre inscription, vous jouez en franchise d’impôt le premier mois ! Cliquez ici.

La France a perdu la finale de l’Euro 2016 à domicile puis a remporté la Coupe du monde en Russie. Cependant, cet été, la compétition a encore une fois échoué lamentablement. On parle des 1/8 de finale et du KO avec la Suisse aux tirs au but ! Les Blues ont dit au revoir au match à tout moment, mais leur jeu après cela n’était pas meilleur. Nous parlons des pistes avec la Bosnie et l’Ukraine et la victoire contre la Finlande. Heureusement, leurs concurrents jouent en échec, il restait donc à remplir les formalités au camp d’entraînement de novembre.

Contradictions des bookmakers Belgique v France

Noblepet propose les cours suivants pour cette réunion :

La Belgique gagne, cote : 3.00

La France gagne, contradictions 2,55

Tirage au sort, écarts : 3,25

Belgique – France Fit Facts

Il s’agit des demi-finales de la Ligue des Nations, Division A.

En phase de groupes, les Belges ont battu le Danemark, l’Angleterre et l’Islande

Les Français ont éliminé le Portugal, la Croatie et la Suède

La dernière rencontre de ces équipes est la demi-finale de la Coupe du monde en Russie. La France s’est ensuite imposée 1-0 après un but de Samuel Eto’o

Belgique – France Types

La concentration de la qualité est élevée sur les deux équipes. Nous parions sur les deux buts.

Choix : Les deux recevront un score Noblebet de 1,90