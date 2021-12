Malgré des opinions divergentes sur l’État de droit et les droits LGBTQ, la France attend une réconciliation avec les pays du groupe Wizard. Le président Emmanuel Macron a déclaré lundi à Budapest qu’en dépit des “différences politiques” entre lui et le Premier ministre hongrois, ils travailleraient ensemble pour “travailler pour l’Europe”.

Le président français a assisté lundi 13 décembre à la réunion des chefs de gouvernement du Groupe des nations de Viscera.

L’objectif principal de la réunion était de discuter de la situation géopolitique actuelle en Europe, y compris les menaces liées à la migration illégale et la crise causée par les prix de l’énergie.

La France forme une alliance nucléaire

La France et les pays de notre région sont des États membres de l’Union européenne, qui soutiennent le développement de l’énergie nucléaire comme outil permettant aux économies de se décorboniser efficacement.

En octobre, la République tchèque et la France ont lancé une alliance pro-nucléaire. Prague et Paris ont souligné que l’UE a besoin d’énergie nucléaire pour lutter contre le changement climatique.

Selon les deux pays, l’énergie nucléaire est la principale source des efforts de l’UE pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’ensemble du groupe des pays de l’UE, dont la Bulgarie, la Croatie, la Finlande, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, a rejoint la nouvelle alliance.

La France a un programme nucléaire depuis l’après-guerre. C’est l’une des composantes de la politique énergétique française – initiée par une De Gaulle’a – et la stratégie de sécurité. La France tire 70 % de son énergie de centrales nucléaires.

Ces dernières semaines, la France a posé des gestes amicaux envers les États du V4. Les présidents français et polonais se sont rencontrés et les entreprises nucléaires françaises se préparent à se disputer des milliards de dollars pour construire des réacteurs nucléaires en Pologne.

Selon l’Agence polonaise de l’énergie atomique (PPEJ), le gouvernement envisage de construire des réacteurs de type REP modernes mais éprouvés et de grande taille.

La politique énergétique de la Pologne jusqu’en 2040 prévoit que d’ici 2033, le premier lot de centrales nucléaires polonaises d’une capacité d’environ 1 à 1,6 gigawatt sera opérationnel. Les blocs suivants seront mis en service tous les 2-3 ans, et l’ensemble du programme nucléaire prévoit la construction de six unités d’une capacité allant jusqu’à 9 gigawatts.

En novembre, une entreprise énergétique française (EDF) a signé des accords de coopération préliminaires avec des entreprises polonaises qui pourraient fournir des services et des composants pour la construction de centrales nucléaires en Pologne. En octobre, les Français ont soumis une offre pour construire une centrale nucléaire en Pologne.

Entente cordiale Macrona z Orbanem ?

En mai 2017, Budapest était l’une des rares capitales européennes qu’Emmanuel Macron ne s’était pas rendue depuis le début de sa présidence, et l’hôte de l’Elysée n’est pas allé en Hongrie depuis 2007. Les relations entre Paris et Budapest n’ont pas été faciles ces dernières années. Les raisons en sont la primauté du droit et les droits des personnes LGBTQ.

En juin de cette année. Lors du sommet de l’UE, les dirigeants de la plupart des pays de l’UE ont vivement critiqué la loi votée par le parlement hongrois et signé un décret interdisant « la promotion de l’homosexualité » chez les mineurs.

Bien que des mots acerbes contre Orban aient été prononcés par son allié néerlandais à Bruxelles Marka RutteMacron a également suggéré que la Hongrie quitte l’Union européenne et a demandé au Premier ministre hongrois : « Que s’est-il passé ? Après tout, avez-vous déjà été libéral ? “

Cependant, il semble qu’il n’y ait aucune trace de ces émotions, et les affaires l’emportent. Lors d’une conférence de presse conjointe lundi, le président français a déclaré qu’en dépit des “différences politiques” entre lui et Orban, les deux hommes politiques allaient “travailler ensemble pour l’Europe”.

Urban – tel que rapporté par les agences – a parlé sur un ton similaire. “A la fois opposants politiques et partenaires européens”, a-t-il dit à propos de sa relation avec Macron, qu’il a qualifiée de “marquée de respect”.

Autonomie stratégique à l’horizon

La France s’apprête à prendre la présidence du Conseil tournant de l’UE. Jeudi 9 décembre, le président Macron a souligné que l’objectif de Paris est de passer d’une Europe coopérative à un empire européen qui définit la pleine souveraineté et son avenir.

L’objectif du président français du Conseil serait d’atteindre la pleine souveraineté. Pour cela, il faut – comme l’a souligné Macron – ce qui se passe aux frontières et dans le voisinage, ainsi que la sécurité européenne générale.

“Une profonde réforme s’impose dans l’espace Schengen”, a confirmé lundi le président français. Selon lui, d’une part, il est nécessaire de renforcer la sécurité des frontières extérieures, et d’autre part – de contrôler l’arrivée d’immigrants, ce qui a été perçu comme un geste de soutien au gouvernement de Varsovie. Situation à la frontière polono-biélorusse.

En pratique, Paris cherche à accroître la capacité militaire de l’UE, les changements dans l’espace Schengen (« synchronisation des règles d’asile et réforme du système Schengen similaire à la zone euro, la mise en place d’un organe de régulation politique et des réunions régulières des ministres concernés) et – comme dans le cas de – l’acquisition d’entreprises nucléaires de l’industrie nucléaire française.

Au niveau de la déclaration, il semble que la France va trouver un allié en Hongrie. “Nous pensons qu’il n’y a pas d’autonomie sans l’industrie européenne de la défense. Il n’y a pas d’autonomie sans énergie, c’est-à-dire sans nucléaire. Et il n’y a pas d’autonomie sans autosuffisance agricole”, a déclaré Orban.

Macron rencontre l’opposition

Dans le même temps, le président français Budapest a déclaré : « L’État de droit, la diversité des médias et la lutte contre les discriminations sont au cœur de l’agenda européen. Lundi, le président français a également rencontré des représentants de l’opposition hongroise – le maire libéral de Budapest Kerkelim Karaxonim je Peterem Marki-ZayemQui compte se présenter aux côtés d’Orban aux prochaines élections législatives.

Macron – comme l’ont souligné les médias étrangers – a également fait un geste symbolique à son arrivée à Budapest. Il est venu Dans la tombe d’un philosophe décédé en 2019 Agnès Plutôt, Un farouche adversaire d’Orban.