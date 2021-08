Au début de l’année scolaire française, près de 90 pour cent. enseignants …

Au début de l’année scolaire en septembre, près de 90 pour cent. Le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanker, a assuré jeudi aux enseignants en France qu’ils seraient vaccinés contre le virus corona. Il a veillé à ce que l’apprentissage commence sans délai et de manière cohérente.

Outre-mer uniquement – Zones rouges en Guinée – Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et soi-disant – l’année scolaire commence fin septembre 13th.

“Aucune agglomération n’est dans la même position que les Antilles”, a souligné Blanker.

Il a fourni des directives de santé applicables dans les universités, les écoles secondaires et les écoles primaires, où l’apprentissage à temps plein aurait lieu, et les étudiants et les enseignants devraient porter des masques.

« 78 % des enseignants ont terminé le cycle de vaccination. 11 % recevront une deuxième dose. En conséquence, environ 90 % des enseignants (89 %) sont sur le point de se faire vacciner complètement », a déclaré Blanker.

Le chef du ministère a déclaré que 57% des jeunes âgés de 12 à 17 ans ont déjà reçu la première dose du vaccin contre Govt-19, et les écoles fonctionneront à environ 600 000. Examen corona hebdomadaire. (BAP)

ksta / fit / akl /