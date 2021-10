Attention! Ce week-end, nous déménageons en France pour l’heure d’hiver – iFrance

Article lancé : 25 octobre 2021

Le passage de l’été à l’hiver s’effectuera du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre. Nous déplaçons les aiguilles des horloges de 3h00 à 14h00.

Cette année, le changement d’horloge saisonnier a été éliminé, avec 84% en faveur en 2018. Européens. Son abolition a été soutenue par le Parlement européen en 2019.

Cependant, l’infection par le virus corona a perturbé ces plans. En outre, aucun accord n’a encore été trouvé entre les États membres de l’UE sur le choix de l’heure d’été ou d’hiver. Donc, on ne sait pas pour le moment ce qu’il fera après avoir quitté le poste.

Le but du changement d’horloge est d’utiliser plus efficacement les heures de clarté. De plus, grâce à cela, nous pouvons dormir plus longtemps, c’est pourquoi l’équipe d’automne est préférée à l’heure d’été.

Presque tous les pays européens (seuls l’Islande et la Biélorussie font partie des équipes) font la distinction entre l’heure d’hiver et l’heure d’été. Premièrement, le dernier week-end d’octobre est toujours changeant.

Dans le monde, 70 pays utilisent l’heure d’été et d’hiver.

