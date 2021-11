Après le Brexit, la France est le troisième marché pour les marchandises en provenance de Pologne

Grâce au Brexit, la France est devenue le troisième marché pour les marchandises en provenance de Pologne après l’Allemagne et la République tchèque, selon l’Agence économique polonaise. Les analystes soulignent que la sortie de la Grande-Bretagne du marché unique de l’UE a réduit sa part des exportations polonaises.

L’importance de la France dans l’exportation des marchandises polonaises s’est accrue, grâce à quoi elle a dépassé la Grande-Bretagne. « La Grande-Bretagne quitte le marché unique européen La répartition du chiffre d’affaires et sa part dans les exportations polonaises ont diminué, ce qui a accru l’importance des autres pays“- Les analystes expliquent.

La part de la France dans les exportations polonaises en janvier-août 2021 était de 5,8 %. Et était de 0,2 point. Le pourcentage est supérieur à 2020 et 0,3 point. Le pourcentage est plus élevé qu’en 2015, l’année précédant le vote du Brexit. “RÉ.Ainsi, la France est devenue le troisième marché pour les marchandises en provenance de Pologne, après l’Allemagne et la République tchèque“- Tygodnik Gospodarczy Les résultats d’une analyse du dernier numéro de PIE. Comme l’ont noté les analystes, début 2021, la France a dépassé la République tchèque en termes de produits en provenance de Pologne.

Au cours des huit premiers mois de 2021, les experts ont noté que de nombreux groupes de production étaient caractérisés par une dynamique de croissance élevée. « Par rapport à la même période en 2020, il a augmenté de 118 %. Valeur des exportations de cuivre, 72 pour cent – postes de télévision, 67 pour cent – Lave-vaisselle, 58 pour cent – Appareils orthopédiques“- Calculé. Les ventes de matériaux de construction en plastique, de sièges, de viande transformée, de pièces et accessoires automobiles, de pièces pour moteurs à combustion interne et de fils isolés ont également augmenté de plus de 40 pour cent.”

L’étude PIE le montre sur la base des données GUS Le système d’inventaire des exportations polonaises vers la France, à quelques exceptions près, est similaire à la structure des ventes sur le marché allemand. Et “c’est principalement le résultat de la coopération mutuelle franco-polonaise au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales”.

Les trois groupes de produits les plus importants (selon les catégories PKD) sont : Équipement électrique; Véhicules à moteur et leurs pièces; Informatique et matériels électroniques et optiques – Les exportations polonaises vers la France étaient de plus de 38% en 2020. La part des équipements électriques et informatiques, des produits électroniques et optiques était élevée par rapport aux exportations vers l’Allemagne. “Dans les exportations vers le marché français, les denrées alimentaires et les produits en caoutchouc et en plastique sont également d’une grande importance”, a-t-il ajouté. À son tour, la part des vêtements, des métaux, des métaux et des produits chimiques était “nettement plus faible”.

La France est le troisième investisseur direct étranger en Pologne

“La Pologne devient un partenaire commercial de plus en plus important pour la France”, a déclaré le PIE. Sur la période janvier-août 2021, la part de la Pologne dans les importations françaises était de 2,4 %. Et était proche de 0,6 point. Le pourcentage est plus élevé qu’en 2015. Cependant, au-dessus de 0,7 point. Le pourcentage a augmenté l’importance de la Pologne dans les exportations françaises – sa part dans les premiers mois de cette année était de 2,5%. Au moment de l’analyse, la Pologne était le 10e marché des produits français et un fournisseur Les chercheurs ont ajouté.

Selon le PIE, l’équilibre positif croissant depuis 2007 peut démontrer les avantages croissants du commerce franco-polonais. Sa valeur en 2020 était de 5 5,5 milliards, ce qui représentait plus de la moitié du total des stocks polonais.

“L’échange de marchandises n’est qu’une partie de la coopération économique” – a souligné. En 2020, la France était le sixième pays en termes d’achats de services fournis par les entreprises polonaises en termes de valeur. C’était également le troisième investisseur direct étranger en Pologne. “La valeur du capital investi fin 2020 est de 17,2 milliards d’euros, soit 8,9% des IDE accumulés en Pologne” – en un mot.