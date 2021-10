Annonce de la société – Changements dans la structure du conseil de surveillance de CIE CIECH SA

Le Directoire de CIECH SA (“Société”) annonce la nomination d’un nouveau membre du Conseil de Surveillance de la Société le 26 octobre 2021 par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société – Mme Natalia Sherbakoff.

Mme Sherbakoff est une cadre supérieure avec une expérience de travail dans les industries chimiques, automobiles et composites. En tant que directeur de la technologie mondiale et de l’innovation à Trincomalee (Suisse), il est responsable de la recherche et du développement des nouvelles technologies, de l’innovation et du développement durable.Il soutient également les grandes initiatives commerciales telles que les fusions et acquisitions. Il est membre du conseil (non exécutif) de Cleans NP (France) et membre du conseil technique de Forbes. Mme Natalia Sherbakoff Ph.D. Et M.Sc. Case est titulaire d’un diplôme en sciences macromoléculaires de la Western Reserve University (États-Unis), d’un diplôme en génie chimique de l’Université de Mawa Engineering (Brésil) et d’un MBA de la Fondation Ketlio Vargas (Brésil). Carrière complète de Mme Natalia Sherbakoff à partir de 2019 – Cleans NP, France – Administrateur Délégué ; Depuis 2018 – Trincomalee, Suisse – Directeur de la technologie mondiale et de l’innovation ; 2015 – 2018 Plastic Omnium, France – Vice-Président, Recherche, Innovation et Séries Produits ; 2013 – 2015 Owens Corning, France – General Manager, Special Compounds Business Division ; 2012 – 2013 Owens Corning, France – Global Director of Business, Structural Compounds ; 2011 – 2012 Owens Corning, France – Directeur mondial de l’innovation, Solutions collaboratives ; 2010 – 2011 Owens Corning, France – Directeur Innovation, Europe et Asie-Pacifique ; 2004 – 2010 Rodia, Groupe Soulway, France – Directeur de la R&D Polyamide et Plastiques Techniques ; 2003 – 2004 Rodia, France – Directeur mondial R&D, Fibres techniques ; 2000 – 2003 Rodia, France – Responsable Recherche Polymères et Procédés ; 1999 – 2000 Rodia, Brésil – Responsable R&D Ingénierie Plastiques ; 1997 – 1999 Rodia, Brésil – Responsable Laboratoire R&D et Contrôle Qualité Polymères et Procédés ; 1993 – 1997 Université Polytechnique Sao Paulo, Brésil – Professeur Invité ; 1987 – 1997 Rodia, Brésil – Ingénieur et personnages R&D. Selon le rapport soumis, Mme Natalia Sherbakoff n’est pas associée d’une société civile, d’une société de personnes ou d’une société de capital rivale, ni membre du conseil d’administration de sociétés de capital rivales ou de toute autre personne morale concurrente. Mme Natalia Sherbakoff n’a engagé aucune action concurrentielle contre la société. Mme Natalia Sherbakov n’est pas inscrite au registre des débiteurs de la faillite en vertu de la loi dans le registre judiciaire national. Selon le rapport remis, Mme Natalia Sherbagoff remplit les critères d’indépendance au sens des commissaires aux comptes, des cabinets d’audit et de la surveillance publique de la loi du 11 mai 2017, ainsi que des administrateurs non exécutifs ou des organismes cotés de la Commission européenne. 2005/162/ 15 février 2005 au sens de la Recommandation II.Et le rôle des membres des Comités du Comité (de Surveillance), ainsi que les critères décrits dans les bonnes pratiques des sociétés cotées WSE 2021. Base juridique : § Conditions de reconnaissance en 5 points en tant qu’informations et informations équivalentes publiées par les émetteurs des titres et arrêté périodique du ministre des finances du 29 mars 2018 d’État (Journal officiel de 2018, article 757).

