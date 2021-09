Alstom teste son train à hydrogène sur les voies avant d’exécuter des commandes supplémentaires de trains à hydrogène en Allemagne et en Italie. Le train iLint est actuellement testé sur la piste d’essai de Petit-Forte, près de la ville de Valenciens dans la région française des Hauts-de-France.

Le train de l’île mesure 54 mètres de long et peut accueillir jusqu’à 120 passagers. Il se déplace à 140 km/h et n’est plus rentable, mais présente un potentiel de trafic à faibles émissions vers les petites lignes que le gouvernement ne souhaite pas fermer.

Cependant, leur maintien en vie nécessite des investissements, notamment en matériel roulant. Ainsi, Alstom a l’intention de vendre iLint en France sur des trajets plus courts.

L’hydrogène stocké dans le réservoir haute pression est converti en électricité par la pile à combustible qui entraîne le moteur électrique.

Le train démarre avec un léger bruit, accélère à 50 km/h presque sans bruit et est aussi confortable que les passagers insistent.

Alstom était accompagné du président français Jean-Baptiste Imoud et du ministre des Transports Jean-Baptiste D’Bouri dans le train lundi.

Les nouveaux tests iLint sont en cours ce mardi avec la participation de représentants des régions françaises et du Transporteur National SNCF.

“Alstom est au centre de la Révolution verte depuis de nombreuses années”, a insisté Imamout. Alstom, qui veut réduire le nombre de trains diesel encore en circulation en France, a promis que “le train insulaire est déjà l’un des modes de transport les plus polluants”.

Un peu 40 pour cent. Le réseau français n’est pas électrifié ; 1 200 trains diesel y circulent, soit 20 %. Mouvement de tous les trains.

“L’électrification du réseau est très chère par rapport au trafic qui y transite aujourd’hui”, a expliqué Imouth.

“Cependant, nous avons plusieurs solutions pour réduire les émissions, dont l’une est le rail 100 % hydrogène, mais notre équipe propose également des trains à batterie ou à double rail.”

Les experts soulignent que le train iLint est technologiquement avancé et que les trains à hydrogène d’Alstomine ont été testés à l’étranger en 2018.

Les Länder allemands ont commandé 41 trains, dont la distribution débutera l’année prochaine. L’opérateur italien FNM 2020 a finalement commandé 14 trains à hydrogène.

Les premiers essais ont également été menés en Autriche, aux Pays-Bas et en Suède.

En France, quatre régions ont commandé 12 trains à hydrogène à Alstom, avec une livraison à partir de 2025]

