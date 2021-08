Allemagne, France, zone euro – PMI en août 2021. commentaires

L’indice IMC de l’industrie manufacturière en Allemagne était de 62,7 points contre 65,7 points en août. C’est selon les données initiales publiées par Markit. Dom McClellansky a commenté sur les courtiers DMS que le secteur industriel allemand envisage les mois à venir avec des couleurs légèrement moins optimistes que le marché ne l’avait prévu. Des informations sur la France et la zone euro ont été publiées lundi.

L’indice BMI est un indicateur avancé et vise à montrer les perspectives de l’économie. Une valeur d’indice supérieure à 50 points est une reprise sur le terrain, et en dessous – un résumé de l’industrie. Il est calculé sur la base de cinq sous-codes – nouvelles commandes, production, emploi, délai de livraison et inventaire des marchandises achetées.