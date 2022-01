Allemagne et France – Deux concepts d’énergie – Adam Maksymowicz

Les deux pays, bien que très proches politiquement, semblent éloignés l’un de l’autre sur le plan énergétique. Il ne s’agit même pas d’arguments rationnels pour adopter la voie choisie de conservation de l’énergie.

À première vue, la route allemande – une énergie 100 % renouvelable d’ici 2050 – semble être très attrayante, populaire et soutenue par les mouvements, les organisations et les médias en faveur de l’énergie verte. Plus important encore, les politiciens polonais et allemands penchent pour une solution similaire. La version française du nucléaire, alternative au concept allemand d’énergie renouvelable, est progressivement remplacée par les SER. Il est indéniable que la version allemande de Future Energy ne sera pas passionnante, mais elle est très simple à mettre en œuvre et donc soutenue sans critique par la communauté allemande, qui, semble-t-il, est également impressionnée par son potentiel. Cette fascination pour les effets dérivés des éoliennes et des panneaux solaires se retrouve aussi souvent en Pologne. Le plan français est court pour nous car nous n’avons pas de centrales nucléaires, qui sont la base du système énergétique local. L’intérêt pour les centrales nucléaires en Pologne diffère considérablement de la mise en œuvre passionnante de parcs éoliens et de panneaux solaires, qui sont à la base de la conversion énergétique allemande et britannique. Quel que soit le système le plus attrayant, ne serait-ce qu’à des fins éducatives, il vaut la peine de comparer les avantages et les inconvénients des deux.

Fermeture mystérieuse de centrales nucléaires

À la fin du 20e siècle, l’Allemagne était l’un des leaders européens et mondiaux en nombre de centrales nucléaires. Dès le début du 21ème siècle, ils ont brusquement cessé de soutenir ce type d’énergie et ont commencé à critiquer son état de conservation. Initialement, l’argument était basé sur les événements de Tchernobyl, en Ukraine (26 avril 1986). Le tremblement de terre et le tsunami qui ont endommagé la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi (11 mars 2011) et les événements dans le lointain Japon ont confirmé la décision du gouvernement allemand de fermer définitivement les douze centrales nucléaires (30 mai 2011). La position du gouvernement allemand en référence aux événements de Fukushima est très étrange. Les centrales nucléaires allemandes sont loin de la mer et ne sont pas menacées par un tsunami. Le territoire de l’Allemagne est considéré comme un tremblement de terre. La décision du gouvernement allemand a été prise deux mois et demi après les événements de Fukushima. Après tout, tous les travaux liés à la catastrophe de Fukushima ne sont pas encore terminés. De plus, le gouvernement allemand n’était pas en mesure d’obtenir à l’époque des analyses fiables, efficaces et crédibles. Tout indique que ce résultat est fait depuis longtemps. Les événements de Fukushima étaient une bonne excuse pour couvrir la vraie cause. Mais, officiellement, ils n’ont pas encore été libérés. La carte de répartition des centrales électriques en Allemagne ne laisse aucune illusion à ce sujet. Ils étaient plus ou moins uniformément répartis dans le sud et le nord du pays. Ceux du nord sont à une douzaine de kilomètres ou plus du dangereux volcan. Bien que personne ne soit d’accord, les rapports d’une augmentation de la magnitude des tremblements de terre dans la région du volcan Laacher See (LSV) peuvent avoir influencé la décision du gouvernement. La dissimulation des véritables raisons de la fermeture des centrales nucléaires allemandes d’ici 2022 devrait être liée à la politique de « pas de tension » déjà existante.

Allemagne – importateur d’électricité

L’association allemande de l’industrie énergétique BDEW rapporte que depuis juin 2019, le pays a importé plus d’électricité qu’il n’en a exporté, devenant le premier importateur net depuis juillet 2014. L’augmentation des importations est principalement due à la hausse des prix du CO₂ dans les pays européens. Plan d’échange de quotas d’émission (ETS). Cela a conduit à une augmentation du prix de l’énergie à partir du charbon et à la fermeture de centrales électriques au charbon. Au premier semestre 2019, l’Allemagne a enregistré 21,1 milliards de kilowattheures (kWh) d’exportations nettes d’énergie, contre 23,9 milliards de kWh à la même période l’année dernière. L’Allemagne est un exportateur net d’électricité depuis près de deux décennies. Il avait une valeur nette d’environ 50 milliards de kWh en 2018. Les exportations croissantes, les énergies renouvelables sont l’une des nombreuses raisons de la croissance rapide, qui n’est pas synchronisée avec la baisse de la production d’énergie fossile. Les émissions faibles et faibles de dioxyde de carbone sont importantes. On pensait que ce serait toujours le cas si les sources d’énergie renouvelables remplacent celles retirées de l’utilisation. Selon plusieurs études et études, l’Allemagne doit importer des quantités importantes d’énergie verte car le pays dispose de moins d’espace pour produire de l’électricité à partir de sources renouvelables, et les combustibles électricité-à-X peuvent être produits beaucoup moins cher dans d’autres parties du monde. On peut se demander s’il vaut mieux être exportateur ou importateur d’énergie. L’importation permanente est l’abandon de la sécurité énergétique. Elle nous attend au lancement de la version allemande de la production d’énergies renouvelables.

France – nucléaire

Contrairement à l’Allemagne, les opinions françaises sur l’avenir énergétique du pays sont calmes et insensibles. Car ce pays a fait le bon choix depuis longtemps et le poursuit désormais tranquillement. Bien entendu, la France mise sur les énergies renouvelables et visera, avec d’autres, leur domination absolue en 2050. Pour l’instant, elle développe toujours le nucléaire. Grâce à une politique de longue date fondée sur la sécurité énergétique, 70 % de l’électricité française est toujours produite à partir du nucléaire. C’est la politique de Paris de le réduire à 50 %. Ellen Vault du Global Energy Center estime que le soutien de la France à la construction de nouvelles centrales nucléaires est un “signe d’encouragement” alors qu’elle fait face à une crise énergétique d’ici 2035. Il a également accusé Merkel de se retirer trop rapidement du nucléaire. La chancelière allemande Angela Merkel a promis de fermer les centrales nucléaires. En conséquence, l’Allemagne, autrefois la plus grande économie de l’Union européenne et un exportateur d’électricité, est devenue un importateur. Les centrales nucléaires sont une méthode de production d’énergie fiable qui fournit de l’électricité durable tout au long de la journée et tout au long de l’année. Plus tôt ce mois-ci, la France s’est engagée à construire davantage de réacteurs nucléaires neutres en carbone d’ici 2050, un objectif pour l’Union européenne. Alors que l’influence de Poutine sur le marché européen de l’énergie devient de plus en plus perceptible, le président Emmanuel Macron a décidé que cela aiderait le pays à atteindre l’indépendance énergétique. Dans un discours télévisé, Macron a déclaré : Pour garantir l’indépendance énergétique de la France, assurer l’approvisionnement en électricité de notre pays et atteindre nos objectifs – notamment la neutralité carbone à l’horizon 2050 – pour la première fois depuis des décennies, nous continuerons à construire et à renouveler des réacteurs nucléaires dans notre pays. Énergie.

protestations allemandes

Malgré l’enthousiasme national pour les énergies renouvelables, il y a des protestations en Allemagne contre la fermeture définitive des centrales nucléaires et des mines de lignite. Un groupe de 25 militants écologistes étrangers et allemands de premier plan, des journalistes et des scientifiques ont écrit une lettre ouverte au peuple allemand en octobre appelant à l’abrogation d’une loi visant à accélérer l’évacuation des centrales nucléaires. Ils ont fait valoir que l’Allemagne n’atteindrait pas son objectif de réduire les émissions de CO2 de 65% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Selon le portail minier national nettg.pl. (11/12/2021) Michael Kretschmer, Premier ministre de Saxe (CDU), encourage les syndicats en Allemagne. Il s’oppose aux projets du nouveau gouvernement fédéral d’accélérer l’échéance de la carbonisation de 2038 à 2030, et Kretschmer a appelé les membres du syndicat allemand à ne pas “accepter calmement” les décisions des sociaux-démocrates, des Verts et du FDP. Parce qu’il a violé la confiance témoignée par les mineurs. Il était l’un des soi-disant premiers ministres de Saxe, arguant que la recommandation de la Commission du charbon selon laquelle le gouvernement sortant décide en 2019 d’éliminer progressivement la production d’énergie à base de charbon d’ici 2038 n’était pas susceptible de créer des milliers de nouveaux emplois pour les travailleurs du charbon actuels d’ici 2030.

Allemagne ou France ?

Ces deux pays influencent en quelque sorte la politique énergétique polonaise. Apparemment, l’influence de l’Allemagne domine parce qu’elle propose la voie facile, la voie facile et la voie douce, la voie dangereuse. Les Français sont favorables à une route chère, stable, durable et efficace, et cela ne semble pas encourageant.

Adam Maksimovich