A la recherche des perdus maintenant – iFrance – France

Un jour passa, une année… des décennies, des siècles. Paris et plus précisément son musée historique, Carnavalet, fait ses adieux à l’ancien 2021 et accueille le nouveau « bal » avec une exposition : « Marcel Proust, un roman parisien ». L’exposition cherche à retrouver la relation de Paris avec le chef-d’œuvre d’une série de romans semi-autobiographiques en sept volumes “À la recherche du dernier temps”. L’événement est le 150e anniversaire de l’auteur.

Le temps joue un rôle important dans l’œuvre de Proust. Modifiable, instable, intermédiaire. Nous présentons tous ces « reflets du présent dans l’espace vide du futur » insaisissables. Lorsque nous accueillons la nouvelle année, nous essayons de la surpasser avec une collation. C’est un écho de l’illusion que l’alcool augmente le plaisir et fait perdre du temps au présent. Le comédien Aristophane a soutenu que le vin était le lait d’Aphrodite, et que le poète Ovide sympathisait avec « les malheureux qui boivent la folie de l’eau ». L’archevêque François Fénelon, auteur de La Perfection du christianisme, a enseigné que boire de l’alcool est un culte à Dieu. Près de Proust, le combattant gâté a fait du chemin : « Il faut encore être ivre, écrit-il. C’est le secret : c’est tout. Donc, pour éviter de réaliser l’horrible poids du temps qui écrase vos épaules et plie votre colonne vertébrale au sol, vous devez être constamment ivre. Marcel Proust n’a pas accepté ce conseil et n’a pas souffert d’asthme chronique car il ne se sentait pas bien. Mais du champagne dans une entreprise soigneusement sélectionnée ou de la bière fraîche à l’hôtel Ritz – heureusement.

Cette exposition est une introduction émotionnelle au monde réel et imaginaire de Proust. 280 expositions sont utilisées à cet effet : peintures, sculptures, graphismes, photographies, manuscrits, mobilier, vêtements, documents d’archives, enregistrements de fragments de ses œuvres, films d’archives, adaptations cinématographiques. La première partie explore l’univers parisien de Proust. Il est né et mort à Paris. Sa vie s’est déroulée au cœur de la ville qu’il a laissée derrière lui. Le charme personnel, les avantages sociaux, les amitiés et les biens hérités de parents riches ont fait découvrir à l’écrivain la grande pègre, dans les salons aristocratiques, artistiques et mondains. Il n’a pas une riche biographie, elle est incluse dans son histoire créative. Son traducteur polonais Boy-Żeleński a écrit que la maladie « faisait du soleil son ennemi », alors il a appris à vivre la nuit et a passé son temps à écrire un roman monumental. Il a écrit sur le lit d’une chambre en liège. Dormir le jour et travailler la nuit; Il s’est réveillé tard dans l’après-midi.

La deuxième partie de l’exposition s’ouvre sur le Paris imaginaire créé par Proust. 1,5 million de mots à la recherche des perdus au moment de la composition du poème. Ce sont les mots de son immense travail. Il ignore l’intrigue, l’action et l’aventure et explore l’intention. Le temps ne compte pas avec le temps. Le dîner peut durer plusieurs dizaines de pages ou plus. Les phrases des monstres sont longues de pages, des constructions complexes de grandes phrases d’un nouvel humour humain. Homme! Il est triste pour lui-même et plein d’humour parmi les gens. A travers cette architecture “cathédrale” du roman, 200 personnages défilent, chaque partie plus ou moins complètement liée. Le conteur Marcel, le jumeau de 40 ans de l’auteur, parcourt ses souvenirs de l’enfance à l’adolescence. Dans la créativité consciente avec laquelle il décrit sa propre vie, il perd le temps de sa vie pour enfin le récupérer dans l’art. Dans le motif circulaire d’une pièce, pour tout recommencer, sa fin marque à nouveau le début. Parce que le temps perdu ne peut être regagné que dans l’art, ne serait-ce que vrai.

Marcel Proust n’a pas trouvé d’éditeur pour le premier tome de son roman. Il a sorti le Towards Swan à ses propres frais. Mais le deuxième volume, In the Shadow of Blooming Girls, lui a valu le Concord Prize, Recognition and Fame. Les deux derniers volumes ont été publiés après la mort de l’auteur. Plus tard, plusieurs adaptations cinématographiques de haute qualité ont été publiées par Volker Schlondorf ou Raul Ruiz. Tout a commencé par une phrase courte et banale : LongTemp, J m Suis Couche de Bon Hure. Je me suis couché tôt pendant longtemps. La bande originale a été enregistrée aux côtés de plusieurs au Muse Carnavalet. Tant qu’il y a plusieurs vies tout se termine par une phrase, je ne citerai que ses derniers mots : (…) tant jours sont venus se placer – dans le Temps (…). Plusieurs jours se sont écoulés – dans le temps.

Si ce temps est emporté, nous ne pouvons plus partir, il élève nos pensées, nos paroles, nos désirs, nous-mêmes, quelque chose à voir. Il ne peut pas être pris dans la toile de l’intellect, il est évident, ordinaire, mais indéfini, bien connu et insaisissable, mais il n’est même pas sûr qu’il ait un début et une fin. Mais nos horloges comptent déjà les jours, les heures et les secondes jusqu’au grand réveillon – BUUM ! Nous avons marqué le numéro d’attente avec le numéro 2022. Cela nous emmènera dans un autre voyage autour du soleil dans la mauvaise ellipse, en continuant de revenir au point de départ. Dans cet espace vide de son avenir, tout est inconnu, c’est-à-dire tout est possible.

Alors allez! Il y a du bon. Ça devrait être bien là-bas. Félicitations à tous pour cela.

Leszek Turkiewicz

