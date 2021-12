« Le rêve centriste d’un État européen menaçant les bénéfices économiques et politiques de la diversité continentale se réalise »

Cependant, la situation pourrait changer en France après l’élection présidentielle. Si Valérie Begres l’emporte, la France pourrait conduire l’UE dans la décentralisation.

Le nouvel accord d’alliance du chancelier allemand Olaf Scholes indique clairement que l’Europe doit évoluer vers un « État européen fédéral » afin de promouvoir une conférence constitutionnelle au sein de l’UE.

C’était un changement de paradigme vers le centralisme dans la politique allemande. Pourtant, une union centralisée est à l’ordre du jour de la France depuis un certain temps et est certainement la cible du président Emmanuel Macron. Le rêve centriste d’un État européen se réalise et les avantages économiques et politiques de la diversité continentale sont compromis. Mais pourrait-il y avoir un autre changement de paradigme en France après les prochaines élections – ou dans la direction opposée ?

Ve République

La Ve République française a été fondée par le général Charles de Gaulle lors de sa présidence. Le héros de la lutte pour l’indépendance de la France pendant la Seconde Guerre mondiale a traité des problèmes socio-économiques du pays et des conséquences de la défaite des guerres indochinoise et algérienne.

De Gaulle met fin aux combats en Algérie et accorde l’indépendance à la forteresse française de la colonie d’Afrique du Nord. La décision a provoqué la colère de nombreuses personnes en France et les manifestants ont voulu comploter et assassiner le président.

Néanmoins, de Gaulle a pu renforcer l’économie et stimuler le développement technologique. En vrai Européen, il soutenait fortement la coopération avec l’Allemagne, mais ne considérait pas l’Europe comme une fédération, mais plutôt comme « la patrie de la patrie ». L’objectif était de construire une Europe plus forte grâce à des marchés intérieurs efficaces. Avec cette vision, il est devenu l’un des pères fondateurs de l’intégration européenne.



Photo : Actualités autorisées / Photos d’archives / Getty Images Septembre 1962 à l’aéroport de Bonn avec le président français Charles de Gaulle et le président ouest-allemand Conrad Adina.



Son autre objectif est de réduire l’Europe à la dépendance des États-Unis. Il pensait que le meilleur moyen d’y parvenir n’était pas de haïr le gouvernement américain, mais de renforcer l’Europe.

Sa dernière initiative est une tentative de décentralisation et de régionalisation de la France. Cependant, il n’a pas approuvé les réformes et a finalement démissionné. Au cours des années suivantes, des présidents ont été amenés à la fois de la droite conservatrice et de la gauche socialiste. Finalement, un groupe nationaliste fort a émergé Famille Le Pen.

Economiquement, après de Gaulle, la France est en retard sur l’Allemagne. Au niveau européen, Paris a commencé à soutenir de plus en plus la version centraliste, s’orientant vers un État européen fédéral. Le président Macron est un fervent partisan du centralisme bruxellois et des statistiques internes. Il s’intéresse ouvertement à la création d’un budget commun et à « l’européanisation » de la dette souveraine. Jusqu’à récemment, l’Allemagne et d’autres pays s’y opposaient fortement. Autriche et Pays-Bas. Récemment, cependant, l’ancienne présidente Angela Merkel a changé la position allemande, ouvrant la voie à une plus grande centralisation budgétaire et à une dette européenne.

Nouveaux concurrents

La France aura bientôt une élection présidentielle. En dépit d’être de moins en moins populaire, Macron est optimiste quant à un centriste avec une lignée de gauche. Son sentiment de sécurité a peut-être émergé de la structure du système électoral français, pour lequel le candidat présidentiel doit recueillir 50 % des voix. Votes. Cette limite étant rarement atteinte, les élections se décident généralement au second tour entre deux candidats forts.

Depuis que Jacques Chirac est devenu président, les candidats de la famille Le Pen se sont révélés les deuxièmes plus forts aux premiers tours, mais aussi les plus actifs pour s’imposer dans les seconds. C’est ainsi que les présidents sont arrivés au pouvoir.

Mais la donne a changé. Dans le camp nationaliste, Marine Le Pen fait face à un défi de taille alors qu’Eric Jemmore se lance dans la course. Avec le vote par division, les nationalistes ont moins de chances d’accéder au second tour.

Le parti traditionnel de centre-droit, le Parti républicain, a été fondé par le général de Gaulle. Malheureusement, si ses héritiers se prétendent gaullistes lorsqu’il s’agit des affaires européennes, ils sont pour la plupart centristes, et ils ne sont que statistiques lorsqu’il s’agit d’économie. Les républicains ont choisi Valerie Beckress comme candidate. Dans un récent sondage, il est arrivé deuxième après Macron avec 27% des voix. Votes. Mais le même sondage a également montré qu’il avait de bonnes chances de vaincre le président Macron au second tour.

Le président Macron se dit libéral. Cependant, il n’est pas un libéral dans la définition européenne traditionnelle, mais dans le sens américain. La liberté et la responsabilité de l’ancien individu, l’esprit d’entreprise, la concurrence et un petit État passent avant tout. Les libéraux américains croient en un gouvernement fort, une intervention gouvernementale dans l’économie et des impôts plus élevés.



Photo : Getty Images Valérie Bégresse



Valérie Begres est actuellement présidente du Conseil de Paris, après avoir été ministre du Budget et ministre de l’Enseignement supérieur sous le président Nicolas Sarkozy. C’est un libéral classique et veut abaisser l’État et relever l’âge de la retraite. De plus, contrairement au président Macron, il veut reconquérir la souveraineté française sur le droit et l’immigration.

Mme Beckress veut défendre l’unité européenne et ne veut pas d’un autre Brexit, mais son projet n’est pas de renforcer l’Europe par une union “toujours étroite”, mais par la décentralisation. Malgré les différences, il estime qu’une coopération étroite avec le gouvernement allemand est importante pour la France. En ce sens, il était un vrai Gauliste, dans le meilleur sens du terme, et un Européen croyant aux principes des pères fondateurs de l’Union.

En réponse à l’agenda central allemand du nouveau gouvernement allemand, Beckress a récemment publié une déclaration ferme sur sa position européenne. “J’entends certains de nos partenaires allemands suggérer que l’UE devrait devenir une fédération. Digne mais ferme, je ne le fais pas.”

La France peut-elle prendre l’initiative de la décentralisation de l’UE et restaurer les droits nationaux et régionaux et rétablir la sous-politique ?

* Le prince Michael de Liechtenstein (Prince Michael de Liechtenstein) était un entrepreneur, financier et expert en géopolitique. Il est co-fondateur et président d’une société qui publie des analyses géopolitiques et économiques Services de renseignement géopolitique. Il est le co-fondateur de l’Institut International des Longitudes.