80 Rafale français – I France – La France signe un accord pour l’achat d’avions de combat

Article lancé : 3 décembre 2021

Les Émirats arabes unis ont signé vendredi un accord pour l’achat de 80 avions de combat Rafale fabriqués par la société française Dassault Aviation. L’accord a été conclu lors de la visite du président français Emmanuel Macron à Dubaï.

“C’est une étape importante dans le partenariat stratégique entre nos pays”, a déclaré le palais de l’Elysée dans un communiqué. En plus de l’avion, les Émirats arabes unis achèteront 12 hélicoptères Karakal, a-t-il indiqué.

Outre Macron, le prince Mohammed ibn Sajeed, l’héritier du trône d’Abou Dhabi, a assisté à la cérémonie de signature à Dubaï. Reuters écrit que l’accord pourrait valoir au moins 15 milliards de dollars.

Vendredi, Macron a entamé son voyage dans le golfe Persique. En plus des Émirats arabes unis, il se rendra également au Qatar et en Arabie saoudite.

Reuters rappelle que la France entretient de bonnes relations politiques et commerciales avec les Émirats arabes unis et qu’Abou Dhabi dispose d’une base permanente pour les forces armées françaises.

L’accord, signé vendredi, est le plus gros contrat d’achat d’avions de combat Rafale. Grâce à cela, les Emirats Arabes Unis auront la plus grande flotte de ces moteurs après la France. Cette année, la Grèce, l’Égypte et la Croatie ont également commandé des avions similaires. Les avions de chasse Rafale sont également armés de l’armée de l’air qatarie. (BAP)

Très populaire

Voir également