7 finalistes condamnés à une amende pour entrée antisémite contre la France – France

Article lancé : 3 novembre 2021

Mercredi, un tribunal de Paris a condamné sept personnes à une amende de 300 € à 800 pour des tweets antisémites sur Twitter adressés à la vice-championne française April Benoit, après que Miss France a souligné son origine israélienne lors des élections.

“J’ai un tout autre regard : ma mère est serbo-croate et mon père est israélo-italien”, déclarait Miss Provence Benoit en décembre 2020 lors de l’élection de Miss France.

Les auteurs des publications antisémites sur Twitter, âgés de 20 à 58 ans, venaient de toute la France : Ron Delta, Sean-Saint-Denis, Vallée de l’Oise, Sardes, Ain, Bas-Rhin et Rன்n, a précisé le tribunal.

Après l’événement, qui a été médiatisé par les médias, des organisations et des responsables juifs ont fermement condamné l’antisémitisme en ligne.

L’Union des étudiants juifs français l’a qualifié de “réunion de haineux antisémites” qui a condamné le “spectacle d’antisémitisme” de Miss France.

Le ministre de l’Intérieur Gérard Darmanin a été “profondément choqué par le déluge d’insultes contre la servante de Provence”.

“Honte aux auteurs”, a estimé le Mouvement pour les puissances raciales et alliées (MRAP), qui a relevé que “le racisme et l’antisémitisme sont toujours bien vivants dans la société française et se propagent librement à travers les réseaux sociaux”. (BOUILLIE)

