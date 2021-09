39 ans d’absence. La faute aux médecins qui ont ruiné la vie du représentant français

– je me sens bien, à bientôt. C’est peut-être le dernier mot de Jean-Pierre Adams et de son épouse. Aussi, lorsque Bernadette est arrivée à l’hôpital de Lyon, son mari était déjà dans le coma et elle l’a toujours sorti de son monde.

Jean-Pierre Adams est l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du football français. Le footballeur n’est pas né à Sean, mais au Sénégalais Takar. Il y passe les dix premières années de sa vie, avant de s’installer chez sa grand-mère à Montreux en 1958.

Un couple français l’a adopté peu de temps après, et Adams s’est davantage intéressé au football. Initialement, il jouait pour des équipes locales dans le comté de Lloyd et travaillait dans des usines. Avec d’autres, il a joué sur Entent PFN, avec lequel il a terminé deuxième à deux reprises dans un jeu connu sous le nom de défi Jules-Rimet.

Ce trophée personnalisé est la compétition la plus amateur de France, qui attire l’attention de nombreux clubs professionnels. Mais Adams a dû faire un détour. Avant de faire ses débuts dans la Ligue française, il était au service militaire obligatoire. Cependant, il a bien joué dans le club formé par les militaires et il a été recommandé à certains clubs sérieux. En 1970, douze ans après avoir quitté le Sénégal, Adams est repéré par Nîmes évoluant en Division 1 (aujourd’hui Ligue1).

Décision légèrement atypique des autorités Crocodiles Tourné dans le mille – Lors de la saison 1971/72, Nîmes a terminé deuxième du championnat de France. C’était l’équivalent de leur meilleur résultat, et ensuite ils ne pouvaient plus recommencer. Jean-Pierre Adams a joué un rôle important dans l’équipe, apparaissant dans les 38 matchs et marquant quatre buts. Avec l’incontestable légende de Nîmes Andre Kapili, Adams est le seul footballeur noir parmi les onze meilleurs finalistes français.

Garde noire L’histoire fait

Cependant, contrairement à son collègue martiniquais, Adams a eu l’honneur de représenter la France au niveau international.

Il a été appelé en 1972 et a rapidement sauté dans le onze de départ Tricolore. Là, il a formé un couple inoubliable avec Marius Treasure. Bien que la France à l’époque n’ait pas pu se qualifier pour une série d’événements majeurs, Garde noire Comme la paire a appelé les chronomètres – a impressionné ses rivaux. Pelé et Franz Beckenbauer ont exprimé leur admiration. – Adams et Tresor sont l’un des meilleurs jumeaux dont je me souvienne – Raconté la légende du football allemand.

Mais Adams est unique non seulement par son talent. Il n’a pas écrit dans les pages de l’histoire juste pour jouer pour le PSG et Nice. Adams – en partenariat avec Treasure – a été un pionnier pour de nombreux jeunes hommes qui ont été des membres forts de l’équipe de France pendant de nombreuses années. A l’heure Trois couleurs Ils n’ont pas trop de représentants noirs, ils sont uniques, d’autant plus qu’ils ne sont pas tous les deux nés dans la scène. Seize ans après les débuts d’Adams, ils ont ouvert la voie à des joueurs comme Marcus Durham et Marcel Desai pour remporter le championnat du monde.

Adams est apparu pour l’équipe nationale 22 fois. Que David Ginola, Ludovic Cooli et Justin Fontaine.

39 ans dans le coma, amende de 800 euros

Jean-Pierre Adams a mis fin à sa carrière relativement tôt. En 1980, il quitte Mulhouse en deuxième division et rejoint plus tard le Salon Amateur. Il n’aurait joué que peu de temps, il avait 33 ans. Cependant, de graves blessures ont empêché l’ancien représentant de fonctionner normalement et confortablement.

Les ligaments déchirés étaient si douloureux que les médecins ont dû régler le problème depuis une clinique de Lyon. Cependant, tout s’est avéré être une situation sombre.

Adams a été lancé le 17 mars 1982. La date est de la plus haute importance – c’était le jour de la grève des médecins français. L’anesthésiste qui s’est occupé du footballeur a traité plusieurs patients simultanément. Certaines sources disent qu’il y en avait jusqu’à huit. Avec ce fardeau physique et émotionnel, il est très facile de faire des erreurs. Dans le cas d’Adams, beaucoup étaient catégoriques.

Premièrement, Bernadette n’a pas été appelée pour signaler la situation. Après tout, la chirurgie peut être reportée et Adams ne se bat pas pour sa vie. Deuxièmement – et surtout – le footballeur était gravement infiltré et l’un des tubes, au lieu d’être ventilé, bloquait le chemin de l’oxygène vers les poumons, ce qui entraînait une crise cardiaque et une hypoxie cérébrale. Le joueur de 33 ans a déclaré être tombé dans le coma.

Le rêve a commencé.

Les erreurs des médecins et leurs erreurs sont évidentes. Cependant, Bernadette a rencontré de grandes difficultés à faire respecter la justice. Dans un premier temps, les médecins encourent un mois de prison (anesthésiste) et une amende de 800 euros (chirurgien). La famille d’Adams n’a pas été indemnisée et sa femme a dû mener une bataille judiciaire de 12 ans, ce qui lui a finalement valu une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Cependant, cela n’affecte pas le sort d’Adams, qui est dans le coma depuis 39 ans. Ceci, à son tour, n’aurait pas pu affecter l’attitude de Bernadette envers son mari.

Ma médecine c’est Bernadette

La femme a eu plusieurs fois l’euthanasie de Jean-Pierre. Elle refusait toujours et demandait une chose. – Qu’est-ce que cela signifie vraiment? Vais-je arrêter de le nourrir un jour ?

Bernadette a passé près de quatre décennies avec son partenaire. Jour après jour, elle le soignait et regardait son corps. Les pires moments étaient quand Adams semblait être en contact avec la réalité. Il ouvrit les yeux et il put s’asseoir sur la chaise. Cependant, tout était un mauvais espoir car il ne s’est jamais réveillé du coma. En même temps, il n’a besoin d’aucune machinerie et son corps est très inhabituellement vieux. Malgré les années passées, il ressemblait à ce qu’il était en 1982 et sa femme l’aimait toujours.

Les enfants d’Adams ont également commencé à remarquer que l’ancien footballeur agissait de manière agitée lorsque leur mère n’était pas à la maison. Respire différemment, vous pouvez voir qu’il se sent mal. Mais ce sont les seuls signes que l’étincelle de vie brille quelque part à Adams. Pourtant, hier, il a expiré à jamais, lorsque Jean-Pierre Adams avait 73 ans lorsqu’il est décédé.

Il a passé la moitié de sa vie dans le coma. Il n’a jamais vu ses enfants grandir, il n’a jamais vu ses petits-enfants. Il n’a pas pu profiter de l’amour de sa femme, il n’est pas devenu non plus entraîneur, mais il s’est inscrit à un cours à Dijon. Les médias français ajoutent un autre défaut à l’histoire : les médecins qui ont opéré Adams en 1982 ne se sont pas personnellement excusés auprès de la famille.

