Cinq manifestations ont eu lieu samedi à Paris. La plus grande manifestation, qui a débuté boulevard Montbernacle, a rassemblé plusieurs milliers de personnes, dont des « robes jaunes », selon le quotidien « Le Monde » sur son site Internet.

En France, il y a eu des protestations contre les passeports sanitaires. Il y a eu un affrontement avec la police à Paris

Les manifestants ont protesté contre la « dictature de la santé » et exigé de meilleurs services publics et un référendum sur les citoyens. Il y a eu une confrontation avec la police au centre commercial Les Hales, où les agents ont demandé au personnel du magasin de bloquer la porte. Trois personnes ont été arrêtées.

Florian Philip, le chef de file du mouvement patriotique et candidat à la présidentielle française à l’élection de l’an prochain, organise depuis des semaines des rassemblements contre les passeports de santé, rassemblant ses partisans entre Mars et la place des invalides. Les partisans de son cas ont travaillé pour rendre la transcription réelle de cette déclaration disponible en ligne.

Parmi les banderoles de vaccin anti-corona virus destinées aux enfants et adolescents, on peut lire : « Ne passez pas à côté de nos enfants » et « Bébé est sacré ». A partir du 30 septembre, en France, le passeport sanitaire sera obligatoire dans certains lieux publics pour les enfants et adolescents de 12 à 17 ans.

“Dans de nombreuses villes, les manifestations de samedi ont été moins nombreuses que ces dernières semaines”, précise Le Monde. Cependant, Philip estime que son 42e rassemblement contre les passeports de santé a attiré un nombre record de personnes.

Gouvernement : Environ 140 000 personnes se sont rassemblées dans le pays samedi. Personnes. C’était il y a tout juste une semaine

Le ministère français de l’Intérieur a déclaré qu’environ 141 000 personnes avaient participé aux manifestations de samedi. Les gens dont 18 mille. À Paris. Vingt et une personnes ont été interpellées dans la capitale, dont trois. Un officier a été blessé lors de la manifestation.

A Montpellier, le nombre de manifestants en province a été estimé à 7.000. 2,4 milliers à Pav et Nantes, 2,9 milliers à Bordeaux et Nice. 3,7 mille à Lyon, 2,7 mille à Lille. Et 2,2 mille à Strasbourg. Des policiers en tenue anti-émeute ont pris d’assaut un rassemblement à Toulouse vendredi, emmenant des centaines de manifestants par camion.

Il y a une semaine, le ministère français de l’Intérieur en faisait état d’environ 160.000. Il y a une semaine et 215 000 manifestants à travers le pays contre 175 000. Il y a trois semaines. Le Nombre Jaune publie des chiffres de protestation, qui sont estimés à plus de 323,2 mille. Les manifestants le 28 août et 361.8 mille. Il y a une semaine.

